В Гродно люди выстроились в живую цепь в защиту независимости Беларуси 3 15.12.2019, 17:24

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Фото: «Радыё Свабода»

На акцию пришло много молодежи и семей с детьми.

На старом мосту в Гродно прошла акция за независимость Беларуси.

Собралось около ста человек. Они образовали цепь вдоль моста. Скандировали «Жыве Беларусь» и «Незалежнасць», передает «Радыё Свабода».

Среди участников - люди с детьми, молодежь. Все фиксировали люди в штатском.

Автомобили, которые ехали через мост, активно поддерживали цепь независимости.

Акция продолжалась около часа. Участие приняли около ста человек. Задержаний не было, провокаций тоже.