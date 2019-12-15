В Гродно люди выстроились в живую цепь в защиту независимости Беларуси

В Гродно люди выстроились в живую цепь в защиту независимости Беларуси3
- 15.12.2019, 17:24
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На акцию пришло много молодежи и семей с детьми.
На старом мосту в Гродно прошла акция за независимость Беларуси.
Собралось около ста человек. Они образовали цепь вдоль моста. Скандировали «Жыве Беларусь» и «Незалежнасць», передает «Радыё Свабода».
Среди участников - люди с детьми, молодежь. Все фиксировали люди в штатском.
Автомобили, которые ехали через мост, активно поддерживали цепь независимости.
Акция продолжалась около часа. Участие приняли около ста человек. Задержаний не было, провокаций тоже.