Стабильность, дрожащая от слова «протест» Telegram-канал «СерпомПо»

15.12.2019, 20:17

Заниматься цезурой, создавая скандал вокруг — лучший способ еще больше оживить общество.

Не успел вчера пресс-секретарь Путина объявить Россию «островком стабильности», так сразу же получил опровержение.

Онлайн-кинотеатр Premier цензурировал фильм «Эпидемия», удалив часть фильма, в которой были показаны протесты и расстрел «силовиками» мирных жителей.

И тотчас же, по принципу «тупой, еще тупее», канал-пропаганда «Россия-1» вырезал из песни «Би-2» «Люди на эскалаторе» слово «протесты».

То, что это открытое, наглое попрание, в том числе государственным телевидением, Конституции России, которая запрещает цензуру (статья 29)– понятно.

Но дело еще и в глупости цензоров от власти.

Заниматься цезурой, создавая скандал вокруг темы «протесты» — лучший способ еще больше оживить общество, еще раз напомнить ему о неприятной для властей теме. Кстати, в России «протесты» стали словом года-2019. Отличной результат для «стабильной» страны.

Так глупо и прямо показать обществу (теперь через цензуру), что власти боятся протестов, могли только люди, которые не знают, что делать с выходящей из-под контроля страной и наивно пытаются запретить слово вместо того, чтобы пойти навстречу справедливым требованиям граждан.

Стабильность закончилась. Протесты продолжаются. Теперь и против цензуры.

Телеграм-канал «СерпомПо»