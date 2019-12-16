Николай Статкевич: Отстранить предателя от власти! 12 16.12.2019, 11:28

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Фото: «Белсат»

Нужно определить и нейтрализовать главный источник опасности.

Об этом в «Фейсбуке» написал один из лидеров Белорусского Национального Конгресса, председатель партии «Народая Грамада» Николай Статкевич.

«Беларуси угрожает аннексия. Чтобы спасти страну, надо определить и нейтрализовать главный источник опасности», — пишет политик.

«Напомню, что 20 лет назад Лукашенко сам навязал Москве договор о «союзном государстве», который реально представляет собой план поглощения нашей страны Россией. В течении двух десятилетий под этот план Кремль суперщедрым финансированием обеспечивал власть диктатора над белорусским народом. Периодически получая в качестве предоплат части суверенитета нашего государства.

Год назад российский премьер заявил, что пора наконец завершить «объединение». Иначе финансирование белорусской диктатуры будет постепенно сокращено в течение 5 лет», — напоминает Николай Статкевич.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса добавляет: «Сейчас торг страной в самом разгаре. Рано или поздно государственная измена, если ее не остановить, завершится сдачей Беларуси. Ведь из-за параноидального страха реформ у правителя остается только два варианта: сдача страны или полный крах его системы.

Если страна продается, то главный враг не тот, кто покупает, а изменник у власти, который ее продает. Чтобы спасти свою страну, мы должны отстранить государственного предателя от власти».