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Путин запретил выезд из РФ бывшим сотрудникам ФСБ

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  • 16.12.2019, 19:03
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Путин запретил выезд из РФ бывшим сотрудникам ФСБ

Президент РФ подписал соответствующий закон.

Владимир Путин подписал закон, который позволяет руководству ФСБ запрещать выезд из России своим бывшим сотрудникам. Максимальный срок запрета – пять лет, начиная со дня увольнения, передает svoboda.org.

Авторы законопроекта утверждали, что, разрабатывая его, они руководствовались исключительно интересами самих силовиков. В частности, глава комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Василий Пискарев отмечал, что закон направлен на "обеспечение личной безопасности сотрудников ФСБ" из-за "участившихся провокаций против россиян за рубежом".

Ранее запретить выезд из России бывшим сотрудникам ФСБ можно было только в том случае, если они имели доступ к секретным сведениям.


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