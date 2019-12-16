«А я, выходит, тунеядка?» 16.12.2019, 20:17

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Фото: bortnikau.livejournal.com

Белоруску с 4-летним ребенком попросили подтвердить, что она не тунеядка.

Жительница Бобруйска Татьяна вместе с последней жировкой получила извещение от городской комиссии по содействию занятости. В нем сказано, что комиссия «не располагает сведениями о ее занятости в экономике». Татьяна действительно не работает, и на нее оформлена квартира, но при этом у нее есть четырехлетний ребенок. «В законе указано, что тунеядцами не являются те, у кого в семье есть дети до 7 лет. А я, выходит, тунеядка?» — недоумевает Татьяна. В комиссии tut.by заверили, что полную коммуналку оплачивать ей не придется.

Сейчас Татьяна не работает по семейным обстоятельством.

— Муж работает дальнобойщиком в Европе, поэтому отсутствует в стране по 2−3 месяца. У нас двое деток, старшему 8 лет, младшему 4 года 5 месяцев, — объясняет она.

В извещении от комиссии по содействию занятости, которое получила Татьяна, сказано, что «сейчас формируется предварительный список граждан, оплачивающих жилищно-коммунальные услуги по ценам (тарифам), обеспечивающим полное возмещение экономически обоснованных затрат на их оказание за первый квартал 2020 года».

А пришло ей это извещение потому, что «комиссия не располагает сведениями о вашей занятости в экономике». До 21 января 2020 года в комиссию нужно предоставить подтверждение занятости или нахождения в тяжелой жизненной ситуации, иначе Татьяне придется оплачивать полную коммуналку.

Фото предоставлено героиней публикации

— Выходит, я по этому декрету тунеядка и обязана буду оплачивать 100% за коммунальные услуги? Хотя в самом законе указано, что тунеядцами не являются те, у кого есть в семье дети до 7 лет, — недоумевает Татьяна.

В городской комиссии по содействию занятости заверили, что «волноваться не надо, платить не придется».

— Ей просто надо позвонить нам, чтобы решить этот вопрос. В базе много недостоверных сведений, поэтому мы проверяем, чтобы была достоверная информация. Мы просто уведомляем людей о том, что они есть в базе данных, но никто не говорит, что им надо будет платить.

В комиссии объясняют, что базу данных о тунеядцах формируют исходя из того, кто зарегистрирован в квартире.

— Иногда стоит информация, что ребенок есть, а человек, например, 1960 года рождения. Это не их ребенок, но он прописан. Есть такие несовпадения, но сейчас все дорабатывается, доделывается. По идее, их не должно быть, — рассказали в комиссии.

Сколько человек в Бобруйске попало в этот предварительный список не занятых в экономике, нам не сообщили.