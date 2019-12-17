Что важно знать о рапорте Лопатика, который еще в 2000-м году передал сведения об убийцах Захаренко 6 17.12.2019, 14:44

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Юрий Захаренко

Неопровержимые документы.

Признание экс-собровца Юрия Гаравского для многих стало сенсацией. Одни гадают о причинах появления этого интервью, другие пытаются найти нестыковки или совпадения с ранее известными фактами по делам об убийстве политиков, для третьих же просто эти откровения стали новостью, пишет «Салідарнасць».

И все же большинство белорусов еще задолго до интервью Гаравского были осведомлены, кто и за что убил Захаренко и Гончара. Еще в далеком 2001 году кандидат в президенты Владимир Гончарик обнародовал документы, дающие ответы на многие вопросы по поводу исчезновения политиков: рапорт начальника Главного управления криминальной милиции, заместителя министра МВД генерала Лопатика Н. И. от 21.11. 2000 г. на имя Министра МВД Наумова В. В., протокол допроса начальника СИЗО Олега Алкаева, в котором он рассказал, как выдал «расстрельный пистолет», и другие документы из уголовного дела.

«Салідарнасць» предлагает вспомнить тот нашумевший рапорт генерала Лопатика.

Рапорт министру внутренних дел Наумову В.В.

Резолюция: «Для исполнения».

Докладываю вам о том, что мною получена информация следующего содержания. В апреле 1999 года Шейман В.В. дал указание министру внутренних дел Сивакову Ю.Л. допустить в СИЗО №1 ГУВД Мингорисполкома командира СОБР Павлюченко во время исполнения процедуры расстрела приговоренного к этой мере наказания и последующих действий по его захоронению. Сиваков Ю.Л. данное указание передал начальнику СИЗО Алкаеву О.Л. Павлюченко к процедуре был допущен. 6 мая 1999 года Шейман В.В. дал указание Сивакову Ю.Л. выдать пистолет, которым приводится в исполнение приговор о смертной казни, Павлюченко. Сиваков дал указание Алкаеву выдать хранящийся у него пистолет Павлюченко, что Алкаев и исполнил. В данное время Шейман В.В. дал указание Павлюченко физически уничтожить бывшего министра внутренних дел Захаренко Ю.Н. Информационное обеспечение местонахождения Захаренко Павлюченко было обеспечено спецподразделением Васильченко Н.В., задание на которое ему также дал Шейман В.В. через своих сотрудников. Акция захвата и последующего уничтожения Захаренко была произведена Павлюченко, командиром роты СОБР... (далее неразборчиво), командиром первой роты спецназа в/ч и четырьмя его бойцами. 8 мая 1999 года пистолет Павлюченко сдал Алкаеву. По ..... (неразборчиво). 16 сентября 1999 г. Павлюченко провел акцию захвата Гончара В.И. и Красовского А.С. Место захоронения трупов Захаренко Ю.Н., Гончара В.И., Красовского А.С. — спецучасток номерных могил на Северном кладбище.

Начальник ГУКМ генерал-майор милиции Лопатик.

21 ноября 2000 г.

Почему это важно?

В правовом смысле рапорт генерала Лопатика Н. И. является письменным докладом начальника Криминальной милиции Беларуси Министру МВД Наумову о раскрытии оперативным путем преступлений о насильственных исчезновениях Ю. Захаренко, В. Гончара и А. Красовского и их физической ликвидации с указанием фамилий и должностей непосредственных организаторов и исполнителей (Шейман В. В., Сиваков Ю. Л., Павличенко Д. В., Васильченко Н.В. и др.), вероятного места захоронения убитых. Такой рапорт мог быть подан только на основании собранных и документально закрепленных сведений и материалов оперативно-розыскной деятельности по конкретным уголовным делам в рамках действующего законодательства.

Обстоятельства, изложенные в рапорте Лопатика Н. И., подтверждаются сведениями, содержащимися в рапорте с грифом «Совершенно секретно», поданного на имя Министра внутренних дел Наумова В. В., начальником СИЗО-1, полковником внутренней службы Алкаевым О. Л. 23.11.2000 г., а также протоколом его допроса в качестве свидетеля от 24.11.2000 г. по уголовному делу № 414100.

Несмотря на то, что сам Виктор Шейман заявлял, что сведения, представленные в рапорте Лопатика, были «предметом тщательного расследования», никаких контраргументов не последовало. В противном случае, Лопатик должен был быть привлечен к уголовной ответственности за преступления против правосудия и, в частности, по ст. 395 УК (фальсификация доказательств), ст. 400 УК (заведомо ложный донос) или за должностные преступления, однако этого не произошло.

Рапорт Лопатика неоднократно публиковался в СМИ, однако никто из названных в нем высших должностных лиц, обвиненных в причастности к совершению особо тяжких преступлений, не воспользовался своим правом на преследование за клевету. Все говорит о том, что власти явно боятся публичного суда.