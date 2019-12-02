«Стена Щеткиной» снова «замироточила» 2.12.2019, 11:46

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Фото: «Еврорадио»

На ней появилось новое граффити.

"Make Щёткина gray again" ("Сделаем Щёткину снова серой") — такое граффити появилось на знаменитой минской "стене Щёткиной", передает euroradio.fm.

Неизвестные авторы обыграли известный избирательный лозунг Дональда Трампа "Make America great again" ("Сделаем Америку снова великой").

22 ноября бывшая министр труда и заместитель председателя Совета Республики Марианна Щёткина была награждена почётным званием "Заслуженный работник социальной защиты Республики Беларусь".

"Стена Щёткиной" прославилась тем, что на этом месте долгое время появлялись общественно-политические граффити. Сперва появился портрет Щёткиной с подписью "Это я придумала налог на безработицу". Наверное, самой известной стал надпись, которая цитировала популярную фразу белорусских чиновников: "Ну вы же сами всё понимаете".

Потом на долгое время акции на "стене Щёткиной" прекратились. Последняя по времени состоялась 5 марта 2018 года — в годовщину первого граффити. Возле стены появились женские сапожки, Конституция Беларуси, несколько цветов и обложка дела.