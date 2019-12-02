Фэншуй белорусов: не строить дом на месте бани, важные дела начинать в субботу 2.12.2019, 12:09

Как белорусы обустраивали жилище, в какие обереги верили и за счет чего сохраняли свой энергетический баланс.

О том, что в белорусской традиционной культуре можно считать аналогом правил фэншуй, kp.by беседует с кандидатами исторических наук, старшими научными сотрудниками Центра исследований белорусской культуры, языка и литературы Национальной академии наук Беларуси Татьяной Кухаронак и Сергеем Грунтовым.

- В белорусской традиционной культуре XIX века в чистом виде нет теоретического свода в духе философии фэншуй, - отмечают ученые. - Наши предки не мыслили в абстрактных категориях вроде «хорошая или плохая энергия», «место силы». Зато белорусы придерживались веками заведенных практических правил и разнообразных примет в устройстве пространства для жизни.

ПОД СТРОЯЩУЮСЯ ХАТУ КЛАЛИ СЫР ИЛИ ПЕТУХА

- Если говорить о доме, то все начиналось с выбора места для его строительства. Кроме практичности имела значение ритуально-мифологическая оценка места, времени и материала для возведения жилища и хозпостроек. Важно, чтобы дом был во всех смыслах крепостью. Так, никто не хотел строиться на перекрестках дорог, углу улицы, на месте бани, «бо ў такім доме жыццё не ладзіцца». Смотрели, чтобы рядом не было кладбища, мест, где совершили убийства. Белорусы не ставили хату там, где находили человеческие кости, а еще там, где кто-то сильно поранился. Остерегались и мест, где волк или медведь загрызли скот, перевернулась телега или сломалась оглобля: считалось, что жизнь на новом месте будет с подобными несчастьями. Избегали строительства на спорном участке, чтобы избежать проклятий проигравшей стороны. А хорошим считали место, где ложилась рогатая скотина.

Чтобы убедиться в выборе, могли воспользоваться приемами магии. Например, на место будущих углов (а порой и стен) дома хозяин насыпал по кучке зерна или проса. Если утром оно осталось нетронутым - место верное. Был вариант с шерстью, которая на рассвете должна была отсыреть, и с чугунком, где паук к восходу солнца стал бы ткать паутину. На Витебщине хозяин под шапкой или за пазухой приносил по камню с четырех полей. Разложив их четырехугольником, он читал молитву о помощи «дзядам». Если камни через три дня лежали там же, в выборе он не ошибся. А кое-где хозяин оставался ночевать на месте будущего дома: правильность решения подсказывали приятные сны и пробуждение от крика петуха.

- Как выбирали дерево для стройки?

- Не подходили плодовые и вообще все деревья, растущие у дома. Не использовали так называемые священные деревья, скажем, выросшие на месте разрушенной церкви, часовни или на могиле. А еще те, что имели уродливый ствол, необычные переплетения корней, с дуплом или с «проявившейся иконой» на коре. Особо суровый запрет касался старых и сухих деревьев. Считалось, в доме, построенном из них, скоро появится покойник. А проклятыми деревьями считали осину, «бо на ёй Іуда павесіўся», и некоторые хвойные деревья. Еще белорусы считали, что дерево лучше рубить, когда луна в последней четверти («ветах»), чтобы материал был прочным. Идеально - в марте-апреле, когда сок укреплял древесину. А вот третьей квадры луны («сход», «гнілая квадра») избегали. Считали, что в доме из такого дерева будет долго держаться влага.

- По каким правилам начинали и заканчивали строительство?

- Сначала определялись с днем начала работ: лучший - суббота, худший - понедельник, «цяжкі дзень». На фундамент хаты не брали камни с кладбищ, чтобы избежать неприятностей. Много традиций и обрядов сопровождали укладку первого венца. Под один или все четыре угла клали деньги, зерно, шерсть или куски сыра. Как защиту от молний - куски церковного ладана, освященные травы или хвойные ветки. Считалось так: если есть что-то «асвячонае», нечистая сила не попадет в дом. А от воров подкладывали под углы по жменьке муки. Как строительную жертву могли положить голову курицы или петуха. Кстати, обычай закапывать петуха на месте переднего угла нового дома известен многим народам.

При укладке первого венца примечали, полетит ли первая щепка вовнутрь периметра будущей хаты - тогда весь доход пойдет в дом. Все щепки от первого венца собирали в середину, чтобы в будущем о жителях дома не судачили. А уложив последний венец, по нему шел плотник и сыпал с него зерно с пожеланиями счастья, богатства, здоровья. Чтобы ветер не задирал крышу, хозяин перебрасывал через венец освященное яйцо и закапывал его. Правда, по верованиям белорусов новый дом не заселяли сразу (от 7 дней до года), чтобы избежать смерти члена семьи. На такой период символически оставляли незавершенными стену или крышу.

НА НОВОСЕЛЬЕ У СОСЕДЕЙ КРАЛИ КОЧЕРГУ

- Въехать же в новый дом старались в субботу на полнолуние, чтобы обеспечить достаток. Еще накануне кроме кошки, как это принято теперь, могли запустить петуха, курицу, собаку, свинью или овечку - в народе этих животных считали оберегами от болезней и несчастий. В день «улазін» («уваходзін») после службы в храме и освящения дома переносили символы его обжитости и достатка - хозяин вносил горшок с углем из старой печи, чтобы семью не покидало прежнее благополучие, а хозяйка окуривала стены и углы хаты освященными травами, поливала крещенской водой. Углы смазывали медом на счастье. Если переселялись далеко, от старой печи брали вилы или кочергу, а кое-где и вовсе крали ее у соседей. Затем в дом заносили икону, хлеб-соль, горшок каши и дежу - кадку с тестом на хлеб, замешенным еще в старом доме. Из мебели первым ставили стол - сакральный центр хаты, символ единства, семейной мощи и благополучия. На него нельзя было класть головной убор, садиться, пускать на него кошку или других животных, не оставляли там нож и крошки.

- Какие места в доме считались особыми?

- Свое символическое значение имели окна, двери, порог, но самые почетные места в традиционной хате - красный угол («покуць», «чырвоны кут»), где были иконы, и печь. «Чырвоны кут» напротив входа считался домашней святыней. Менять его положение запрещалось. А вот иконы на украшенную узорными рушниками и веточками деревьев покуть добавляли. Например, если в доме появлялся новорожденный или невестка, которая приносила свой «абраз». Когда семья росла, иконы ставили уже в два ряда. С покутью в народе связаны многие обряды - от рождения и похорон до всего, связанного с полевыми работами. А когда домашние собирались спать, то ложились головой или боком к покути, но не ногами. Даже гроб с покойником ставили головой к иконам.

Крайняя от кута балка была сакральной границей между святым местом (там были иконы, другие духовные предметы-атрибуты) и хозяйственной частью жилища, где зимой работали, хранили рабочий инструмент, устанавливали люльку для младенца, ткацкий станок... На этой пограничной балке писали имена родившихся и умерших в этой хате. И если ставили сруб, а в старом балка хорошо сохранилась, ее переносили в новую хату.

С печкой тоже связаны многие обряды. Ее, кстати, как и дом, закладывали по фазам луны, чтобы она лучше удерживала тепло. А под основание клали толченое стекло, чтобы лучше пеклись хлеб и пироги. И новоселье справляли не раньше, чем делали печь. Ее старались держать закрытой, тем более если кто-то из домочадцев собирался в дорогу. Нельзя было сидеть на ней, когда пекли хлеб.

- А какие правила действовали на подворье?

- Большое значение имело определение границ - дома и двора (порог, дверной проем), деревни и внешнего мира (придорожный крест). Место для колодца искали так: после захода солнца на землю, где планировали копать, клали жменю шерсти от белой овечки и накрывали ее новым глиняным горшком. Если на рассвете на шерсти появлялась роса, это подтверждало: тут есть вода. А для хлева старались использовать дерево, которое росло над муравейником - тогда там, считалось, расплодится живность.

А вот плохой приметой на подворье считалось проходить под лестницей. Отголосок этого жив и сегодня: люди не любят проходить под столбом ЛЭП с опорной боковой балкой, так называемыми чертовыми воротами. Часто летом можно наблюдать рядом с тротуаром тропинку, вытоптанную верящими в эту примету.

СОЛОМЕННЫЙ ПАУК ПОД ПОТОЛКОМ - НА СЧАСТЬЕ

- Фэншуй связывают с различными оберегами. Было ли что-то подобное у белорусов?

- С древности известны амулеты из зубов, когтей и костей животных. В курганных могильниках эпохи язычества и раннего христианства выявляли амулеты-подвески, змееголовые браслеты. Издревле считали, что янтарь положительно влияет на здоровье, если его постоянно носить. Среди растительности самым популярным оберегом была освященная за неделю до Пасхи верба. В Вербное воскресенье ей, желая здоровья на год, хлестали людей и животных. С этими ветками обходили пашню, во время гроз ставили их на окно, подкуривали их при недомогании родных. После освящения в храме год хранили и купальские «зёлкi»-травы. Как обереги использовали горькую полынь, жгучую крапиву, колючие репейник и можжевельник, а также лук, чеснок и мяту. Особенно на Купалье, когда ждали разгула ведьм, ими утыкали дом, двор и поле.

В доме на покути хранили «грамнічныя” свечки, святые книги, пучки колосков с первого и последнего сжатых снопов, крещенскую воду, вербу. К потолку подвешивался соломенного паука на счастье. Раз-два в год его меняли, а старого сжигали. На счастье над окном прибивали найденную конскую подкову. Оберегами служили и острые предметы - от иголки до топора и сохи. Считали, что о них уколется нечисть и не подступится к человеку. Даже резной декор снаружи дома включал орнаменты-обереги с символическим изображением дерева жизни, символом плодовитости - ромбом, крестом в круге для охраны от ведьм и ударов молнии.

- Восточные философии отводят фэншуй место не только в организации жизненного пространства, но и в формировании судьбы…

- В представлении белоруса о жизни и судьбе большое значение имело понятие доли - того, что человек получает при рождении и что некогда предопределит его жизнь. В нашей культуре долю чаще связывали с трудностями и поворотными моментами. Зато такое понятие своей участи помогало белорусу стоически выносить неурядицы и беды. Но доля определяла основные вехи, а в остальном человек мог рассчитывать на себя и на помощь святых, к которым обращались с молитвой. А в неурядицах часто видели вмешательство того же черта - такой реликт сохранился в нашей привычке чертыхаться.

- Цель фэншуй - поиск благоприятных потоков энергии и достижение энергетического баланса. Белорусам это было характерно?

- Скорее для белоруса традиционной культуры сбалансированная, гармоничная жизнь - это соответствие предписанным ему социальным ролям, Много работать, растить детей, собирать хороший урожай, быть крепким середняком, не слишком выделяться... Этнограф и писатель Эмма Еленьская в конце XIX века писала о деревне Мозырского уезда, что в ней по виду домов не скажешь, где живет обеспеченная семья, а где - бедняки. Богатые крестьяне даже не покупали лишний надел земли, чтобы не выделяться. В боязни крайностей белорусская традиционная культура действительно имеет сходство с принципами фэншуй, хотя это говорит скорее о стремлении избежать рисков, страхе перед завистью. Кстати, нечто сходное относилось и к жизни человека, в которой всему должно было быть свое время. Так, долгожительство не приветствовалось, и старый немощный человек становился обузой для близких, «переживал свой век». Вообще, желание быть в середине, не выделяться очень повлияло на менталитет белорусов в ХХ веке, и сегодня такое мышление - не редкость.