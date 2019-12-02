Белорус Орловский хочет драться с братьями Емельяненко
- 2.12.2019, 16:01
Бывший чемпион UFC в тяжелом весе поделился мнением насчет возможного боя с россиянами.
Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский поделился мнением насчет возможного боя с Александром Емельяненко, передает «Трибуна».
«Кто знает, может быть, кривая сведет меня и с одним и со вторым братом когда-нибудь, так что поглядим.
Знаю, что Александр поливает всех грязью в инстаграме и интернете.
Если драться за большие бабки, главное, чтобы был полный доступ ко всем его медицинским анализам, потому что ходят слухи, что он не совсем здоров», – цитирует Орловского Fighttime.ru.
38-летний Емельяненко в минувшие выходные нокаутировал Михаила Кокляева в первом раунде.