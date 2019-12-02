Белорус Орловский хочет драться с братьями Емельяненко 2.12.2019, 16:01

Андрей Орловский

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе поделился мнением насчет возможного боя с россиянами.

Бывший чемпион UFC в тяжелом весе Андрей Орловский поделился мнением насчет возможного боя с Александром Емельяненко, передает «Трибуна».

«Кто знает, может быть, кривая сведет меня и с одним и со вторым братом когда-нибудь, так что поглядим.

Знаю, что Александр поливает всех грязью в инстаграме и интернете.

Если драться за большие бабки, главное, чтобы был полный доступ ко всем его медицинским анализам, потому что ходят слухи, что он не совсем здоров», – цитирует Орловского Fighttime.ru.

38-летний Емельяненко в минувшие выходные нокаутировал Михаила Кокляева в первом раунде.