закрыть
2 декабря 2019, понедельник, 22:17
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Правда о «выборах»
Рубрики

Несколько способов, чтобы быстро заснуть

  • 2.12.2019, 22:09
Несколько способов, чтобы быстро заснуть

Как выспаться за шесть часов.

Умение выспаться всего за 6 часов освобождает массу времени. Физиотерапевт утверждает, что научиться просыпаться бодрым и отдохнувшим может каждый всего за 8 шагов: важно определить не только время пробуждения, но и сам период сна, пишет сайт trendymen.ru.

Придется постараться ложится спать до 22 часов и просыпаться в 6 утра. Каждый час сна до полуночи дает чуть ли не в два раза больший эффект. Это обусловлено биологическими ритмами.

Да и отход ко сну нужно будет скорректировать. Никаких фильмов, никаких игр и скроллинга ньюсфида. Книга и приглушенный свет помогут заснуть гораздо быстрее.

Ужинать, даже легко, обязательно за 2-3 часа до сна. Так организм избавится от необходимости заниматься перевариванием во время отдыха.

В целом ученые почти уверены, что истоки бессонницы стоит искать в малой физической активности днем. Спорт поможет решить эту проблему кардинальным способом.


популярное за неделю

Мнение

Их боится диктатор
Их боится диктатор Андрей Исаков
Нас объединяет неприятие колхозной эстетики
Нас объединяет неприятие колхозной эстетики Ирина Халип
Мы — сила
Мы — сила Максим Винярский
«Цап-царап» провалился в спорте
«Цап-царап» провалился в спорте Игорь Эйдман