Несколько способов, чтобы быстро заснуть 2.12.2019, 22:09

Как выспаться за шесть часов.

Умение выспаться всего за 6 часов освобождает массу времени. Физиотерапевт утверждает, что научиться просыпаться бодрым и отдохнувшим может каждый всего за 8 шагов: важно определить не только время пробуждения, но и сам период сна, пишет сайт trendymen.ru.

Придется постараться ложится спать до 22 часов и просыпаться в 6 утра. Каждый час сна до полуночи дает чуть ли не в два раза больший эффект. Это обусловлено биологическими ритмами.

Да и отход ко сну нужно будет скорректировать. Никаких фильмов, никаких игр и скроллинга ньюсфида. Книга и приглушенный свет помогут заснуть гораздо быстрее.

Ужинать, даже легко, обязательно за 2-3 часа до сна. Так организм избавится от необходимости заниматься перевариванием во время отдыха.

В целом ученые почти уверены, что истоки бессонницы стоит искать в малой физической активности днем. Спорт поможет решить эту проблему кардинальным способом.