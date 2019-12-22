Миллиардер из трущоб 22.12.2019, 11:53

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Фото: Reuters

История топ-менеджера, превратившего Google в нечто большее, чем поисковик.

Главой технологического гиганта Alphabet, в который входит Google, стал Сундар Пичаи, скромняга и сын индийских бедняков, с детства мечтавший о Кремниевой долине. Журнал НВ собрал детали его карьеры

За месяц до первичного размещения акций американской технологической компании Google в августе 2004 года ее основатели Ларри Пейдж и Сергей Брин вместе с исполнительным директором Эриком Шмидтом заключили негласный договор о том, что будут работать вместе еще как минимум 20 лет.

Тогда они не знали, что в их компании уже три месяца трудится человек, который круто изменит их планы. В апреле 2004‑го частью команды Google стал уроженец индийского города Ченнай и выпускник Стэнфордского университета Сундар Пичаи, которому тогда было 32 года.

За следующие 15 лет компания нарастила штат с 1,9 тыс. сотрудников до более 100 тыс., а стоимость ее акций взлетела с $ 85 до $ 1,3 тыс. за штуку. Тем временем Пичаи со скромной позиции менеджера добрался до директора сразу нескольких направлений, а в 2015 году был назначен исполнительным директором Google, взяв под крыло все ключевые бизнесы компании. Шмидт уступил эту должность Пейджу еще в 2011‑м, а позднее покинул Google.

Тогда Пичаи доверили управление семью продуктами, каждый из которых насчитывал более миллиарда пользователей. В ведении индийца оказались поисковик Google, видеохостинг YouTube, почта Gmail, веб-браузер Chrome, карты Google Maps, операционная система для смартфонов Android и онлайн-магазин приложений и мультимедиа¬контента Google Play Store. Сами же Пейдж и Брин стали во главе новосозданной Alphabet — материнской компании Google, взяв на себя операционный контроль над инновационными проектами, включая разработку беспилотных автомобилей Waymo, искусственного интеллекта DeepMind и методов борьбы со старением Calico.

За четыре года под управлением Пичаи рыночная капитализация Google удвоилась и превысила $ 900 млрд, а выручка Alphabet, основную часть которой формируют рекламные доходы Google, достигла рекордных $ 136 млрд. Сам он в 2016 году стал самым высокооплачиваемым американским CEO. А в 2018‑м международная компания Reputation Institute назвала его наиболее уважаемым топ-менеджером планеты.

Своей работой он заслужил безоговорочное доверие Пейджа и Брина, которые в начале декабря 2019 года решили полностью отойти от прямого управления своим детищем и передать его Пичаи.

«Сегодня, если бы наша компания была человеком, это был бы 21‑летний юнец, которому пора покидать гнездо, — написали они в своем открытом письме. — Хотя для нас было огромной привилегией так долго оставаться глубоко вовлеченными в повседневное управление компанией, мы считаем, что пришло время взять на себя роль гордых родителей — предлагать советы и любить, но не читать ежедневных поучений!»

Пейдж и Брин по‑прежнему обладают огромным влиянием, отмечает Винс Конте, доцент факультета технологического менеджмента и инноваций в Тандонской инженерной школе Нью-Йоркского университета. Бизнесмены остаются в правлении Alphabet и контролируют большинство голосов при принятии решений. Они свободны выбирать, как и когда вмешиваться, подчеркивает Конте, но при этом имеют доверенного и исключительно компетентного посредника в компании.

«Достижения Пичаи не сводятся к одному героическому трофейному проекту, — отмечает Конте. — Он был причастен к сотням проектов и работал со многими командами, что принесло ему общее внутрикорпоративное признание и доверие многих».

Его университеты

В 1993 году Пичаи прибыл в американский Питтсбург, где жили его дядя и тетя. К тому моменту 21‑летний юноша уже окончил Индийский технологический институт в Харагпуре, где получил степень бакалавра металлургической инженерии и выиграл стипендию на обучение в одном из самых престижных университетов мира — американском Стэнфорде.

Чтобы заплатить за трансконтинентальный перелет сына, главе семейства пришлось снять со сберегательного счета сумму размером в свой годовой оклад. Но он не сомневался в перспективах сына, способного запоминать любые числа.

«Мне всегда нравились технологии, — вспоминает Пичаи. — Я рос с мечтами о Кремниевой долине: любил о ней читать и слушать рассказы».

Хотя по меркам индийского портового города Ченнай, где родился будущий топ-менеджер, семья Пичаи относилась к среднему классу, жила она весьма скромно. Его отец работал инженером-электриком в британской General Electric Company, а мать до рождения детей — стенографисткой. Вместе с младшим братом он рос в двухкомнатной квартире, без телефона и даже без холодильника.

У Сундара есть чрезвычайная способность видеть перспективу и мобилизовать команды вокруг сверхважных вещей, — Ларри Пейдж, сооснователь компании Google (Alphabet)

Пичаи вспоминает, как изменилась жизнь его матери с появлением этого незаменимого предмета кухонной техники: ей не нужно было готовить каждый день, и она стала больше времени проводить с детьми. Когда же в доме появился телефон, к семейству стали наведываться соседи, чтобы позвонить.

«Это стало привычным делом: люди приходили, чтобы позвонить своим детям, — вспоминает топ-менеджер. — Для меня это было демонстрацией силы и возможностей, которые дают технологии».

С компьютером будущий глава всесильного Google познакомился во время учебы в индийском вузе, но доступ к нему получил всего несколько раз. Что такое интернет и какие возможности открывает работа на персональном компьютере, Пичаи узнал уже в Стэнфорде.

Впрочем, не только близкое знакомство с новейшими технологиями в начале 1990‑х проложило Пичаи путь к успешной карьере в ИТ. По мнению Конте, важную роль сыграли личные знакомства и высококлассные университетские преподаватели.

«В последние 20 лет Индия стала теплицей технологических знаний, — продолжает Конте, — и вместе с плодотворной интеллектуальной средой там сформировалась широкая социальная сеть для обучения и развития».

Фото: AFP

По ступеням Google

П осле учебы Пичаи планировал заняться научно-исследовательской работой, но затем передумал и устроился в компанию по производству полупроводников Applied Materials в Кремниевой долине. В 2002‑м он поступил на программу MBA в Уортонскую школу бизнеса при Пенсильванском университете и какое‑то время работал консультантом по менеджменту в одном из столпов мирового консалтинга — McKinsey & Company. А спустя два года принял решение, определившее его будущую судьбу: перешел в Google.

Его первым проектом стала разработка панели инструментов для интернет-браузеров. Когда же в конце 2000‑х компания Microsoft запустила собственный поисковик Bing и установила его по умолчанию в браузере Internet Explorer, руководство Google задумалось о создании своей программы для выхода в интернет. Многие противились идее тягаться с таким мощным конкурентом, как Microsoft, в том числе и глава компании Шмидт.

А Пичаи идея понравилась. Под его руководством небольшая команда инженеров подготовила прототип, который оказался весьма удачным, и в 2008 году Пичаи официально представил миру браузер Chrome. Сегодня он занимает практически 70% мирового рынка интернет-браузеров, тогда как доля Internet Explorer упала ниже 7%.

«У Сундара есть чрезвычайная способность видеть перспективу и мобилизовать команды вокруг сверхважных вещей», — признает Пейдж в своем письме о повышении топ-менеджера.

Значимым фактором продвижения Пичаи по управленческой лестнице в Google стали его технические навыки и знания инженера, считает Хемант Бхаргава, профессор кафедры технологического менеджмента в Высшей школе менеджмента Калифорнийского университета в Дейвисе.

«Брин и Пейдж — сами технари и в выборе управленцев всегда отдавали предпочтение инженерам, а не менеджерам», — комментирует эксперт.

К тому же в процессе работы над Chrome Пичаи про¬явил еще и талант переговорщика. Накануне запуска браузера он провел переговоры с партнерами — Apple, владеющей браузером Safari, и Mozilla — автором Firefox. Его задачей было сохранить отношения с влиятельными компаниями после выпуска продукта-конкурента, и топ-менеджеру это удалось.

«Он хороший коммуникатор, — подтверждает Бхаргава. — А комбинация технической компетентности и бизнес-экспертизы позволяет ему заглянуть в будущее технологических инноваций».

Еще один продукт Google, в создание которого немало вложил Пичаи, — операционная система для смартфонов Android. В 2005 году Google приобрела одноименную компанию, а спустя три года появился первый смартфон с системой, которая сегодня занимает 87% всего рынка и соревнуется с единственным конкурентом — iOS от Apple. Пичаи взял на себя управление бизнесом Android в 2013 году и впоследствии сблизил его с материнской компанией Google.

Успех Пичаи в Google заключается во внедрении и управлении продуктами, которые превратили компанию в нечто большее, чем просто поисковик, резюмирует Бхаргава. «В результате эта технологическая компания смогла удовлетворить целый ряд нужд пользователей и влиться в каждую частичку их цифровой жизни», — делает вывод он.

Фото: Reuters

Скромный богач

По данным американской прессы, в начале 2015‑го талантливого индийца переманивали Twitter и Microsoft. Однако Пичаи остался в Google и не прогадал: руководство вознаградило его за заслуги перед компанией компенсационным пакетом на сумму $ 110,5 млн.

Постепенно Пичаи стал правой рукой Ларри Пейджа: он точно схватывал видение босса и умело транслировал его сотрудникам и пользователям гугловских продуктов. Сооснователи высоко ценили его способности к командной игре, лояльность к компании и интеллект. И наконец в августе 2015‑го Пейдж уступил 42‑летнему топ-менеджеру свой пост СЕО Google.

Фото: Reuters

«Когда Ларри и Сергей предложили мне эту должность, я почувствовал, что это привилегия, хотя был немного удивлен и не мог представить, что из этого получится», — вспоминает Пичаи. И подчеркивает: никогда не просил руководство о таком назначении.

Скромность — одно из заметных качеств Пичаи, признают эксперты. «Если вы окажетесь на соседних креслах в самолете, то можете даже не узнать, насколько он влиятельный и важный человек», — говорит Конте.

Во главе Google Пичаи сосредоточился на усилении таких направлений, как облачные вычисления, машинное обучение, а также продвижение услуг связи в развивающихся странах. А лозунг компании «Мобильные технологии — прежде всего» он обновил, заявив: «Искусственный интеллект прежде всего».

В 2016 году Пичаи стал самым высокооплачиваемым CEO Америки, незадолго до этого получив вознаграждение в виде 273,3 тыс. акций общей стоимостью $ 199 млн. Сегодня его доля в Alphabet оценивается почти в $ 600 млн, а ежегодная зарплата и социальный пакет составляют $ 650 тыс. По оценкам экспертов, общее состояние топ-менеджера уже приблизилось к $ 1 млрд.

Вместе с двумя детьми и женой Анджали, которую Пичаи встретил еще студентом индийского института, он живет в роскошном особняке общей площадью почти 1 тыс. кв. м в Лос-Альтос-Хиллс в Калифорнии. На территории их поместья есть теннисные корты и мини-поле для гольфа. А в гараже припаркованы несколько шикарных автомобилей, в том числе Cadillac, Tesla и один из тестовых беспилотных автомобилей Google.

Интриги, протесты, расследования

Во главе с Пичаи компания Alphabet станет прозрачнее, ожидают аналитики рынка. В отличие от сооснователей, которые в последние годы избегали публичности, новый топ-менеджер сможет наладить тесный контакт с сотрудниками и инвесторами и лучше информировать их о принимаемых решениях. При этом нового главу техногиганта ждут соответствующие вызовы, признают эксперты.

Последние несколько лет в адрес компании все громче звучат обвинения в нарушении конкуренции и антимонопольного законодательства. По итогам расследований Европейского союза Alphabet уже заплатила миллиардные штрафы. В 2019 году тучи сгустились на родине технологической корпорации: антимонопольные расследования в отношении рекламного бизнеса Google запустили сразу 48 американских штатов. А претендующие на пост президента США демократы Элизабет Уоррен и Берни Сандерс поставили вопрос о монопольном положении технологических гигантов во главу своих предвыборных кампаний.

Впрочем, со схожими претензиями столкнулись сразу несколько технологических компаний из Кремниевой долины, подчеркивает Конте. А миру понадобятся годы, чтобы осознать, какое влияние на экономику и жизнь людей имеют гиганты вроде Google, Facebook и Amazon.

Новому СЕО придется заняться и внутренними проблемами Alphabet. В последнее время ее сотрудники не раз выходили на протесты, возмущаясь слабой политикой компании в сфере противодействия домогательствам и гендерному неравенству. Также они выступали против намерений руководства сотрудничать с Пентагоном в сфере разработки искусственного интеллекта и планов запустить поисковик Dragonfly в Китае, закрыв глаза на цензуру и нарушения прав человека в этой стране.

С первых лет существования Google прославилась своим инновационным подходом в отношении к персоналу, напоминает Бхаргава. Хотя с тех пор компания сильно выросла, и готовых решений, как сохранить такой подход в условиях огромной корпорации, пока нет.

«Тем не менее стиль управления, коммуникабельность, скромность и эмпатия Пичаи должны помочь ему справиться с этими сложными новыми задачами», — уверен Бхаргава.

К тому же Google по‑преж¬нему пользуется дивидендами от собственной успешности и имиджа бренда. Так, в 2019 году американский Forbes назвал Alphabet лучшим работодателем планеты.

«Сейчас возможности Google перевешивают проблемы этой компании», — убежден Конте.