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Ученые: Походы в театры и музеи продлевают жизнь

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  • 22.12.2019, 19:19
Ученые: Походы в театры и музеи продлевают жизнь

Пожилые люди живут дольше, если увлекаются искусством.

Причем, по оценкам британских ученых, чем чаще они это делают, тем ниже среди них смертность. С чем связан этот эффект, непонятно но проявляется он независимо от состояния здоровья, социального статуса, благосостояния и степени интегрированности человека в общество. Исследование опубликовано в журнале British Medical Journal, передает N+1.

Среди разнообразных рекомендаций для тех, кто хочет прожить подольше, кроме здорового образа жизни, правильного питания и физических нагрузок, в последнее время стали появляться социальные связи. Все больше исследований показывают, что уровень социальной активности и способ проводить досуг связан с риском смертности у пожилых людей. Как именно это работает, до сих пор не вполне ясно. Возможно, дело в том, что социальные связи снижают уровень психологического стресса, из-за чего падает сила воспалительных процессов в иммунной системе и ткани по всему организму разрушаются медленнее.

Дейзи Фэнкорт (Daisy Fancourt) и Эндрю Стептоу (Andrew Steptoe) из Университетского колледжа в Лондоне решили проверить, насколько досуг, связанный с искусством, влияет на выживаемость пожилых людей. Для этого они отобрали данные о 6710 участниках из Английского лонгитюдного исследования старения (ELSA), которых опрашивали раз в два года и следили за их смертностью в течение 14 лет.

Исследователи спрашивали участников исследования, как часто они встречаются с искусством — учитывались походы на концерты, в музеи и театры . В то же время, ученых интересовали и социоэкономические характеристики: пол, возраст, семейный статус, происхождение, уровень образования, занятость и доход.

Кроме того, они собирали данные и о здоровье участников исследования: проблемах с передвижением, психиатрических заболеваниях, нарушениях когнитивных функций, расстройствах зрения, тяжелых диагнозах, в том числе в анамнезе, а также курении и употреблении алкоголя. Наконец, исследователи учитывали и крепкость социальных связей: число близких друзей, частоту встреч с родственниками, участие в общественной деятельности и других активностях, наличие хобби и субъективное ощущение одиночества.

В течение времени наблюдения скончались 29,8 процентов участников исследования. При этом, как и следовало ожидать, чаще умирали более старые и одинокие люди, мужчины, курильщики и пациенты с тяжелыми заболеваниями. В то же время, за 14 лет умерло 47,5 процентов среди тех, кто не увлекался искусством, то есть вообще не посещал музеев и театров, и только 26,6 процентов из тех, кто ходил туда один или два раза в год. Те же, для кого такие выходы в свет были более регулярными (раз в несколько месяцев), умерли только в 18,6 процентах случаев.

После того, как авторы работы учли все факторы, связанные со здоровьем и социоэкономическим статусом участников исследования, они обнаружили, что редкие встречи с искусством снижают риск умереть на 14 процентов, а частые — на 31 процент, по сравнению с теми, кто искусством не увлекается. То есть польза от искусства имела дозозависимый характер: чем больше встреч, тем дольше жизнь.

Авторы работы не ставили своей задачей определить механизмы, посредством которых искусство связано с долголетием. Но они отмечают, что, прежде чем их искать, необходимо выяснить, оказывает ли такой же эффект - прикладное искусство, то есть непосредственные занятия, например, рисованием или музыкой.


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