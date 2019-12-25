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Максим Галкин: На «Славянском базаре» меня все время пытались ограничивать в шутках про Лукашенко

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  • 25.12.2019, 21:23
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Максим Галкин: На «Славянском базаре» меня все время пытались ограничивать в шутках про Лукашенко
Максим Галкин
Фото: TASS

Известный российский артист рассказал о цензуре на конкурсе в Витебске.

Известный российский артист, юморист и шоумен Максим Галкин рассказал о своем отношении к цензуре.

- Последний раз я был на «Славянском базаре». Меня все время пытались ограничивать в шутках про Александра Лукашенко, но я сделал все ровно наоборот. Я сказал все, что захотел со сцены.

- Это принципиально? Тебя взбесило это?

- Да не принципиально. Это… Ну, как сказать… Это как сказать хирургу: «Давай ты будешь делать сегодня операцию, но скальпель мы тебе сегодня не дадим - вот тебе вилка».

Я не понимаю страха, который есть у новых (комиков - прим.). Я смотрел у Дудя Нурлана Сабурова (казахстанский комик - прим.). Он говорит: «Я пока еще боюсь Назарбаева изображать». Сome on?! Что пока?! Чего ты ждешь?! На ф...га (зачем - прим.) ты этим занимаешься, если ты не можешь пошутить? - сказал Максим Галкин в интервью Ирине Шихман.


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