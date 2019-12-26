Таджикистан предложил выдавать визы на пять лет за миллион долларов 7 26.12.2019, 19:10

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Эмомали Рахмон

Эмомали Рахмон поручил изменить порядок предоставления виз иностранцам.

Об этом сообщает lenta.ru со ссылкой на «Радио Азатлык».

Так, глава государства поручил предоставлять визы сроком на пять лет инвесторам, которые вкладываются в экономику страны. Чтобы получить документ, иностранцу необходимо вложить в экономику Таджикистана не менее миллиона долларов.

Кроме того, Рахмон предложил выдавать визу сроком на три года для граждан иностранных государств, которые являются уроженцами Таджикистана. По его словам, эту инициативу продвигают этнические таджики, проживающие за границей. Также президент поручил увеличить максимальный срок туристической визы с 45 до 60 дней.