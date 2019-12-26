Диплом не нужен: как пройти собеседование у Илона Маска 2 26.12.2019, 19:36

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Илон Маск

У самого Маска есть два высших образования.

Диплом университета или колледжа не нужен для трудоустройства в Tesla, считает глава компании Илон Маск. Его позиция остается неизменной на протяжении нескольких лет: миллиардер ищет в соискателях другие качества, пишет Forbes.

Глава Tesla Илон Маск уверен, что для работы в Tesla не нужен диплом. На вопрос в Twitter о том, уверен ли он в том, что высшее образование не является обязательным требованием к соискателю, основатель Tesla ответил утвердительно.

Позиция Маска не изменилась за пять лет, которые прошли с момента его интервью немецкому изданию Auto Bild. «Вовсе нет необходимости иметь высшее образование или даже заканчивать старшую школу, — говорил тогда Маск. — Если кто-то закончил отличный университет, это может указывать, что он способен на великие дела, но это совсем не обязательно так. Посмотрите, например, на [сооснователя Microsoft] Билла Гейтса или [главу Oracle] Ларри Эллисона, [сооснователя Apple] Стива Джобса: эти парни не закончили университет, но нанять их было бы хорошей идеей, будь у вас такой шанс».

Гораздо больше, чем диплом, значат признаки «исключительных способностей» соискателя, отмечал Маск. По словам миллиардера, в интервью с претендентами на вакансию он бы попросил их дать краткое описание их карьеры и объяснить, как они решали сложные задачи, с которыми они сталкивались. При этом Маск на собеседовании хотел бы удостовериться, что задачи, о которых говорит соискатель, действительно решались им, и что он не приписывает себе чужие заслуги.

У самого Маска есть два высших образования: он получил степени бакалавра с отличием в области экономики и физики в Пенсильванском университете. Вскоре после выпуска в 1998 году он стал одним из основателей платежного сервиса PayPal, в 2002-м создал SpaceX, а год спустя Tesla Motors. Сейчас Маск занимает 40-е место в списке богатейших бизнесменов мира по версии Forbes, его состояние при составлении списка было оценено в $22,3 млрд. Журнал назвал его самым инновационным лидером в бизнесе в 2019 году наряду с главой Amazon Джеффом Безосом.