Славянское «братство» подвело Лукашенко 3 3.12.2019, 13:09

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Этот товар монетизируется плохо.

Лукашенко с официальным визитом находится в Сербии. Минск и Белград уже не раз обменивались визитами на высшем уровне, но вопреки громким декларациям под лозунгами «славянского братства», белорусско-сербские отношения трудно назвать по-настоящему эффективными, пишут naviny.by.

В предыдущий раз Лукашенко и президент Сербии Александр Вучич встречались в конце июня в Минске, куда сербский лидер прилетел в качестве вип-гостя церемонии открытия Европейских игр. И хотя тот визит всем запомнился скандалом — Вучич отказался идти на церемонию открытия, так как на ней присутствовал президент Косова, на отношениях между странами это не сказалось.

Как ранее заявлял Лукашенко, у Беларуси и Сербии проблем «практически никаких нет. Мы придерживаемся одинаковых взглядов на международную повестку».

Но действительно ли эти взгляды одинаковы?

Сербия плотно контактирует с НАТО и нацелилась на ЕС

Взять отношения с НАТО. Если вспомнить происходившие в 1999 году бомбардировки Сербии, то вроде бы действительно есть основания предполагать, что критические подходы Минска и Белграда к Североатлантическому альянсу созвучны.

Однако на деле общим пунктом является, по сути, лишь отсутствие намерения вступить в альянс. При этом уже в 2006 году Сербия подписала с НАТО договор о военном сотрудничестве, а в 2014-м согласовала план индивидуального партнерства. Еще через год вступило в силу секретное соглашение Status of Forces Agreement, сделавшее Сербию де-факто членом альянса с обязательствами, но без прав.

Наконец, 19 февраля 2016 года тогдашний президент Сербии Томислав Николич (между прочим, в прошлом ярый приверженец идеи славянского единства) подписал соглашение, согласно которому представители НАТО получили специальный дипломатический иммунитет и свободу перемещения по территории страны, а также доступ к сербским военным объектам.

Довольно трудно обнаружить близость позиций и в отношении Европейского союза. У Беларуси с ним нет даже стандартного соглашения о партнерстве и сотрудничестве, тогда как Сербия уже почти десять лет имеет с ЕС безвизовый режим, семь лет — официальный статус страны-кандидата на вступление и ведет соответствующие переговоры. Прогнозируется, что Сербия может стать частью объединенной Европы до 2025 года.

Таким образом, говорить о единстве внешнеполитических ориентиров и устремлений Беларуси и Сербии не вполне корректно.

Торговля упала

Естественно, одним из главным вопросов на встречах правителей двух стран является экономическая составляющая взаимоотношений. Тем более что на этом направлении ситуация складывается тоже не очень хорошо.

После достаточно успешного 2017 года, когда взаимный товарооборот вырос более чем в два раза и составил почти 240 млн долларов при положительном для нашей страны сальдо в 46,2 млн, в 2018 году эти показатели сильно упали. Объем товарооборота сократился до 148 млн долларов, или на 38,2%, а сальдо — до 21 млн. Это стало вторым худшим результатом за последние пять лет (в 2016-м было 114 млн, а сальдо вообще отрицательным — минус 33 млн).

Неким утешением может служить тот факт, что экспорт без учета нефти, нефтепродуктов, удобрений и газообразных углеводородов вырос на 74,5% — до 79,5 млн долларов. Но при этом общее падение подчеркивает, насколько зависима внешняя торговля Беларуси от сырья. А при нынешнем осложнении отношений с Россией ситуация может усугубиться.

В январе-сентябре 2019 года товарооборот между Беларусью и Сербией снизился на 1,6% до 110,6 млн долларов, в том числе экспорт снизился на 9,8% до 61,4 млн, импорт вырос на 11,1% до 49,2 млн. Положительное для Беларуси сальдо сложилось в 12,2 млн долларов.

Вместе с тем с белорусской стороны неоднократно звучал призыв выйти в ближайшее время на полумиллиардный уровень товарооборота.

Не внушают оптимизма и сербские инвестиции. Да, принадлежащая сербским братьям Боголюбу и Драгомиру Каричам компания Dana Holdings реализует в белорусской столице ряд крупных многомиллионных проектов, однако у этих инвестиций очень большая политическая составляющая.

На этом не слишком впечатляющем фоне более или менее позитивно выглядит военно-техническое сотрудничество.

Например, в этом году Беларусь передала Сербии четыре истребителя МиГ-29. Однако это не совсем благотворительность. Сербия оплатит по «братской» цене ремонт и модернизацию этих самолетов на авиаремонтном заводе в Барановичах.

В то же время сомнительно, что у Белграда долго будет сохраняться потребность в сделках, касающихся использования старой советской военной техники.

Судя по всему, нащупывать «вопросы, которые придадут дополнительный импульс нашему сотрудничеству», к чему призывал Лукашенко на одной из последних встреч с Вучичем, не очень просто. Видимо, этим и объясняется задержка с использованием приглашения в Сербию, полученного белорусским диктатором еще в марте 2018 года.