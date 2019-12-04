Офис Зеленского утвердил пять сценариев реинтеграции Донбасса 1 4.12.2019, 8:15

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Президент Украины поручил главнокомандующему ВСУ посетить территорию проведения операции Объединенных сил.

3 декабря в Офисе президента Украины (ОПУ) при участии главы Украинского государства Владимира Зеленского состоялось координационное совещание в рамках подготовки к встрече в нормандском формате. Об этом проинформировала пресс-служба ОПУ.

"На совещании утвердили пять сценариев реинтеграции временно оккупированных территорий Донбасса. В рамках обсуждения сценариев и изучения деталей глава Украинского государства дал поручение главнокомандующему Вооруженными силами Украины Руслану Хомчаку в ближайшее время посетить территорию проведения операции Объединенных сил", – рассказали в пресс-службе.

Было принято решение перед нормандским саммитом провести заседание Совета национальной безопасности и обороны под председательством Зеленского.

"Президент четко обозначил позицию о недопустимости решения проблемы оккупированных территорий военным путем и необходимости достижения мира на востоке Украины политико-дипломатическими методами. Секретарь СНБО Алексей Данилов выразил уверенность, что при поддержке международных партнеров Украина сможет вернуть временно оккупированные территории и прекратить военные действия", – сообщили в пресс-службе.

О разработке пяти сценариев реинтеграции оккупированного Донбасса заявил 28 ноября Данилов. Он отметил, что не может рассказать подробности этих сценариев.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, на востоке Украины Россия начала вооруженную агрессию. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.

Переговоры об урегулировании конфликта на Донбассе ведутся в трехсторонней контактной группе в Минске (Украина, Россия, ОБСЕ), а также в нормандском формате – с участием представителей Украины, Франции, Германии и России. Главы государств нормандского формата встречались в последний раз 19 октября 2016 года в Берлине.

15 ноября 2019 года пресс-служба президента Украины сообщила, что новый саммит по урегулированию конфликта на Донбассе в нормандском формате пройдет 9 декабря в Париже.

Зеленский заявил, что намерен обсудить на саммите сроки обмена "всех на всех" и четкие сроки деоккупации Донбасса. Он считает, что вопрос прекращения войны на Донбассе нужно решать дипломатическим путем.