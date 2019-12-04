Фотофакт: В Минске протестовали против интеграции с восточным соседом 4.12.2019, 9:08

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Знаменитому «Маршу свободы» предшествовал митинг за независимость Беларуси.

Накануне встречи руководства Беларуси и России, которое может закончиться подписанием судьбоносных для нашей страны документов, «Солидарность» вспоминает о событиях двадцатилетней давности.

В октябре 1999-го в Минске прошла одна из самых массовых протестных акций тех лет — «Марш свободы».

Маршу по улицам столицы предшествовал митинг на площади Бангалор, участники которого протестовали против интеграции с Россией. До подписания договора о создании «союзного государства» в Москве оставалось меньше двух месяцев.