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Правда о «выборах»
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Фотофакт: В Минске протестовали против интеграции с восточным соседом

  • 4.12.2019, 9:08
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Фотофакт: В Минске протестовали против интеграции с восточным соседом

Знаменитому «Маршу свободы» предшествовал митинг за независимость Беларуси.

Накануне встречи руководства Беларуси и России, которое может закончиться подписанием судьбоносных для нашей страны документов, «Солидарность» вспоминает о событиях двадцатилетней давности.

В октябре 1999-го в Минске прошла одна из самых массовых протестных акций тех лет — «Марш свободы».

Маршу по улицам столицы предшествовал митинг на площади Бангалор, участники которого протестовали против интеграции с Россией. До подписания договора о создании «союзного государства» в Москве оставалось меньше двух месяцев.


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