Как отдыхают перед Новым годом в странах-соседях Беларуси 4.12.2019, 10:36

Правительство до сих пор думает, делать ли 31 декабря выходным.

Зимние праздники в этом году не балуют белорусов большим количеством дополнительных выходных дней. Отдыхать мы будем 25 декабря, 1 января, 2 января (с отработкой в субботу 4 января), 6 января (с отработкой в субботу 11 января) и 7 января. Получается три «чистых» дополнительных выходных и два с отработкой. Будет ли выходным днем 31 декабря — пока под вопросом. В интернете появилась петиция сделать выходным последний день года (ее подписали больше 15,7 тысячи человек). Премьер-министр Сергей Румас пообещал рассмотреть петицию, но решение пока не озвучили общественности.

Портал tut.by посмотрел, как отдыхают на зимние праздники в других странах.

Последний раз 31 декабря белорусы работали в 2015 году. Инициативу сделать и в этом году 31-е число выходным ранее также прокомментировала глава администрации Лукашенко Наталья Кочанова. «Я очень спокойно отношусь к 31 декабря. Как решат люди, так и будет, как решит правительство. Главное, чтобы было удобно и комфортно. Мне все равно, я работаю и 31, и 7-го, для нас это непринципиально», — заявила Наталья Кочанова.

Как решили вопрос в соседних странах?

В России, которая известна своими полноценными новогодними каникулами, в этом году будут отдыхать с 1 по 8 января включительно. Все эти дни в российском Трудовом кодексе прописаны как выходные, так что отработок за них не положено. Тем не менее на этот раз каникулы россиянам урезали. В предыдущие годы к ним добавляли еще 30 и 31 декабря, получалось десять дней подряд.

В Украине дополнительно отдыхать на Новый год будут 30, 31 декабря и 1 января. При этом 30 и 31 декабря (понедельник и вторник) отработают в две последние декабрьские субботы. А на православное Рождество будет два выходных — 6 и 7 января. Понедельник 6 января нужно будет отработать в субботу 11-го.

В Литве, как и во многих европейских странах, основной массив выходных приходится на Рождество. В этом году литовцы будут отдыхать 24, 25 и 26 декабря, а также еще один день на Новый год — 1 января.

В Латвии, как и в Литве, на Рождество отдыхают три дня — 24, 25 и 26 декабря. Зато на Новый год выходных два — 31 декабря и 1 января. При этом в нынешнем году получилось три «одиночных» рабочих дня, разделенных выходными: понедельник 23 декабря, пятница 27 декабря и понедельник 30 декабря. Поэтому в Латвии предлагали в качестве исключения сделать выходными еще и эти три дня, чтобы получились 11-дневные праздничные каникулы. Однако в Министерстве благосостояния решили, что люди не захотят отрабатывать их потом по субботам.

В Польше будет два выходных на католическое Рождество (25 и 26 декабря), один на Новый год (1 января), а также еще один на Богоявление (6 января).

В Казахстане — нашем «соседе» по ЕАЭС — на Новый год будут отдыхать четыре дня подряд — с 1 по 4 января. При этом пятницу 3 января придется отработать в воскресенье 5 января. Еще один выходной будет на Рождество (7 января).