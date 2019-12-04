Джонсон и Трамп провели неожиданную встречу в Лондоне 4.12.2019, 12:20

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Архивное фото Imago/Li Muzi

Встреча двух лидеров не была анонсирована.

Поздно вечером во вторник премьер Великобритании Борис Джонсон и президент США Дональд Трамп провели закрытые переговоры перед встречей лидеров НАТО в среду в Лондоне.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Politico.

Встреча двух лидеров ранее не была анонсирована. Как предполагает издание, Джонсон не хочет слишком афишировать близкий контакт с Трампом, который крайне непопулярен в Великобритании, опасаясь, что это может негативно отразиться на результате выборов на следующей неделе.

Ранее во вторник Трамп заявил, что не будет комментировать выборы в Великобритании, поскольку не хочет усложнять ситуацию. Затем он похвалил Джонсона как "компетентного".

Джонсон и Трамп обсудили важность военного альянса и необходимость единства для противостояния угрозам на встрече тет-а-тет, сообщили на Даунинг-стрит.

"Премьер-министр встретился с президентом Трампом сегодня вечером на Даунинг-стрит", - сказал представитель правительства. "Они с нетерпением ожидают завтрашней встречи лидеров НАТО и рассуждали о важности Альянса для нашей общей безопасности", - добавил собеседник.

"Лидеры приветствовали недавнее увеличение расходов на оборону со стороны стран-членов НАТО и согласились с необходимостью объединения Альянса перед лицом новых угроз", - резюмировал он.