Год в сапогах 2 Елена Голубь

4.12.2019, 13:56

Белорусская промышленность забивает склады.

Вялотекущий рост промышленности сопровождается куда более стремительным ростом складских запасов. Целые отрасли могут остановить производство на 3–6 месяцев в надежде разгрузить склады. Например, чтобы распродать запасы резиновых сапог, их производители могут не работать 11 месяцев.

В январе – октябре 2019 года объемы промышленного производства в сопоставимых ценах увеличились на 0,6 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и в текущих ценах составили 94 млрд рублей. Итоги октября не изменили тренд, взятый промышленностью в начале года. Максимальный темп в этом году был зафиксирован по итогам апреля (1,2 %), минимальный – по полугодию (0,1 %). Это более чем скромные темпы по сравнению с тем, как развивалась промышленность в прошлом году, когда темпы колебались в пределах 6–10 %. Например, по итогам 10 месяцев 2018 года промышленность приросла на 6,8 %.

В двух регионах страны – в Витебской области и Минске – объемы промышленного производства снизились на 1,8 %. Самый высокий темп показала Минская область (2,8 %), следом за ней – Брестская (2,7 %). В октябре по сравнению с сентябрем минус показала только Гомельская область (на 2 %). Хорошие темпы у Гродненской области (8,7 %) и Минска (8,4 %).

Нефтехимия тянет вниз. Погоду всей отрасли делает обрабатывающая промышленность, поскольку на ее долю приходится 88,8 % всего промышленного производства. В январе – октябре 2019 года она прибавила лишь 0,7 % к уровню прошлого года. При этом четыре из видов деятельности снизили объемы производства: легкая промышленность (на 2,7 %), нефтепереработка (6,4 %), химическая промышленность (1,6 %) и производство машин и оборудования, не включенных в другие группировки (5,8 %) (см. таблицу).

В легкой промышленности снижались объемы производства почти всей продукции, кроме льноволокна непряденого (рост 4 %), хлопчатобумажных тканей (1,8 %), материалов нетканых и изделий из них (5,4 %). Производство корсетных изделий снизилось на 11,1 %, обуви – на 17,1 %, ковров и ковровых изделий – на 7,2 %. В результате общий объем производства в легкой промышленности снизился на 2,7 %.

На 6,4 % снизилось производство в нефтепереработке. Темпы ниже прошлогодних отрасль поддерживает в течение всего года. Если применительно к началу года еще можно говорить об эффекте высокой базы (прошлый год начался с роста почти в 30 %), то к концу года темпы были вполне умеренные (1–3 %). В нынешнем январе – октябре на 9,9 % меньше, чем годом ранее, было произведено автомобильного бензина (2,6 млн т), на 21,1 % – мазута (3,6 млн т), на 13,5 % – газов нефтяных и углеводородов газообразных (423,7 тыс. т), на 36,6% – легких нефтяных дистиллятов (532,4 тыс. т). Росло только производство газойлей (на 4,3 %, до 6,1 млн т), в том числе дизельного топлива – на 1,5 %, до 5,7 млн т.

Отстающая химическая промышленность (минус 1,6 % по сравнению с итогами 10 месяцев прошлого года) начала год с падения, затем балансировала на уровне прошлого года, а в сентябре снова вернулась к отрицательной динамике. Самый большой минус – в группе «лаки и краски» (57,3 %, 187,5 тыс. т). На 42,6 % меньше прошлогоднего произведено нафталина и прочих смесей ароматических углеводородов – 181,5 тыс. т. Основной объем химической отрасли создают удобрения. По этой позиции прирост составил 1,1 %, до 7,1 млн т. Азотных удобрений произведено больше на 7,1 % (769,1 тыс. т), фосфорных – на 1,1 % (186,5 тыс. т) калийных – на 0,4 % (6,1 млн т).

Подгруппа «машины и оборудование, не включенные в другие группировки» в прошлом году имела очень хорошую динамику. В начале года прирост составлял 28,7 %, в конце – 13,3 %, что было самым низким результатом. В нынешнем году прошлогодний результат был превышен лишь по итогам февраля (+1 %), весь остальной период динамика была отрицательная. Причем к концу года темпы падения ускорялись (минус 0,4 % в январе и минус 5,8 % по итогам октября). На 5,1 % меньше произведено тракторов для сельского и лесного хозяйства (28,4 тыс. шт.), на 14,2 % – уборочных машин (9781), на 16,1 % – карьерных самосвалов, на 45,8 % – экскаваторов самоходных и ковшовых погрузчиков неполноповоротных (141), на 24,8 % – автомобилей-самосвалов для эксплуатации в условиях бездорожья (1999).

Двукратный рост отмечен по позиции «машины для внесения минеральных удобрений», их произведено 498 шт. На 30,5 % больше выпущено машин для внесения органических удобрений (496).

Впрочем, и по другим направлениям промышленного производства наращивали объемы далеко не все производители. Сократилось производство многих продуктов питания. Например, производство свинины снизилось на 3,8 %, колбас – на 3,4 %, плодоовощных консервов – на 6,2 %, нежирной молочной продукции – на 10,9 %, молока и сливок сухих – на 9,7 %, молока и сливок сгущенных – на 22,3 %, круп – на 20 %. Больше всего выросло производство сыров – на 19,9 %. На 20,8% больше произведено коньяка.

Производство вытянули легковые автомобили. Безусловный лидер по темпам роста производства – производители транспортных средств и оборудования: плюс 17,1 % к уровню января – октября прошлого года. Причем прошлогодняя база тоже была высокой, такой темп держится второй год. В 2,5 раза выросло производство грузовых вагонов (2316 шт.), на 90,1 % – легковых автомобилей (15 815), на 32,6 % – автомобильных кузовов (2585), на 32,4 % – мотоциклов (2766). В минусе производство прицепов и полуприцепов для перевозки грузов (6,2 %, до1855 шт.), грузовых автомобилей (12,9 %, до 4501 шт.), автобусов (3,4 %, до 1057 шт.).

К лидерам можно отнести и деревообработку (плюс 4,7 %). На 33,6 % выросло производство пеллет, на 21,6 % – панелей и плит паркетных собранных, на 26 % – сборных деревянных зданий. На 15,1 % сократилось производство древесно-стружечных плит, на 13,4% – шпона строганого. На 30,5 % больше оказано услуг по печатанию на пластмассе, стекле, металле, дереве и керамике.

Запасы легковых автомобилей, телевизоров и холодильников Белстат не раскрывает. Впрочем, в белорусской промышленности, где традиционно «хромают» продажи, куда более интересно, сколько из всего произведенного осталось на складах. В целом по промышленности складские запасы в денежном выражении за октябрь выросли на 175,3 млн рублей и на 1 ноября составили 5035,8 млн рублей. Соотношение запасов готовой продукции и среднемесячного объема производства составило 65,3 % против 59,1 % в январе – октябре 2018 года. С начала года запасы на складах выросли на 568 млн рублей, или на 12,7 %. На начало года в запасах было 60,9 % среднемесячного объема производства.

Традиционно возглавляет список самых «запасливых» легкая промышленность (см. таблицу). Резиновых сапог отрасль произвела на 11 месяцев вперед – 913 тыс. пар. Шесть с половиной месяцев можно не производить шерстяные ткани (их накоплено 1,4 млн кв. м), три месяца – льняные (6,6 млн кв. м). Трехмесячные объемы производства верхней одежды (879 тыс. шт.) тоже ждут своего покупателя. На четыре месяца имеется запасов чулочно-носочных изделий (56,5 млн пар), кожи дубленой и выделанной (131,8 млн кв. дм), сумок (151 тыс. шт.). Судя по статистике, лучше всего продаются белорусские ковры: на складах их лишь 51,3 % среднемесячного объема производства (891 тыс. кв. м).

Деревообработка может похвастаться более чем трехмесячными запасами обоев: 9,1 млн условных кусков. В нефтехимии продажи идут почти «с колес». Разве что можно упомянуть 130 % среднемесячного объема производства синтетических моющих средств (33,2 тыс. т).

Интересно было бы узнать и о скопившихся на складах лекарствах, однако такая статистика отсутствует. Как и судьба более чем 15 тыс. выпущенных легковых автомобилей. Данных о том, сколько их осталось стоять на складах, не имеется. Не поделился Белстат и информацией о непроданных телевизорах, производство которых за 10 месяцев года выросло на 77,9 %, до 837,6 тыс. шт. Та же история с холодильниками и морозильниками (в январе – октябре их было произведено 724,4 тыс. шт., что на 2,5 % меньше, чем годом ранее), а также микроволновыми печами (727,9 тыс. шт., плюс 2,8 % к уровню 10 месяцев 2018 года). С отечественными стиральными машинами дело обстоит лучше: на складе их 128 % к среднемесячному объему производства, это 19 тыс. шт. Всего за январь – октябрь стиральных машин было выпущено 147,7 тыс. шт., что на 4,4 % меньше, чем годом ранее.

Запасы лидеров по темпам производства – тракторов и уборочных машин – тоже превышают месячное производство:162 %, 4,6 тыс. шт. и 199,4 %, 1950 шт. На три месяца хватит запасов металлообрабатывающих станков (309 шт.), на 3,4 – велосипедов (20,1 тыс. шт.).

Прибыль растет на низкой базе. Финансовые показатели работы промышленности имеют положительную динамику. Выручка от реализации увеличилась на 7,3 %, до 91,5 млрд рублей, при более низком росте себестоимости – на 6,7 %, до 72,5 млрд рублей. В результате прибыль от реализации увеличилась на 11,1 % и составила 7,99 млрд рублей, а чистая прибыль выросла в три раза, до 5,5 млрд рублей. Напомним, что в прошлом году этот показатель был рекордно низким. Рентабельность реализованной продукции (работ, услуг) поднялась лишь на 0,4 п. п., до 11 %, рентабельность продаж – на 0,3 п. п., до 8,7 %.

Суммарная задолженность промпредприятий с начала года увеличилась на 0,5 % и на 1 октября составила 63,42 млрд рублей. Правда, за сентябрь она уменьшилась на 0,8 %. Просроченная достигла 5,08 млрд рублей, что составляет 8 % в ее общем объеме (месяцем ранее было 7,7 %). С начала года просрочка выросла на 0,9 %, за сентябрь – на 3,5 %.

Задолженность по кредитам и займам незначительно сократилась: на 0,3 % с начала года и на 1,2 % за сентябрь, на 1 октября она составила 42,4 млрд рублей; это 66,8 % всей суммарной задолженности. Просрочено 4 % долгов по кредитам и займам (3,7 % на 1 сентября). С начала года их сумма выросла на 19,3 %, а за сентябрь – на 6,6 %, до 1,68 млрд рублей.

Согласно статистике, на 1 октября просроченную кредиторскую задолженность имели 72 % промышленных предприятий, просроченную дебиторскую – 88 %.n

Таблица. Некоторые показатели развития промышленности Беларуси в январе – октябре 2019 года

Елена Голубь, «Белорусы и рынок»