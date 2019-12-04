Фактчекинг: сколько борисовские чиновники тратят на служебные автомобили 6 4.12.2019, 17:15

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Эти цифры вас удивят.

Дороги в Борисове оставляют желать лучшего. Многие участки частного сектора не заасфальтированы, по весне на них появляются огромные ямы и выбоины. Чиновники также ездят на автомобилях по своим служебным делам. При этом служебные автомобили страдают не меньше частных. Ex-press.by заглянул на сайт государственных закупок и узнал, какую сумму в 2019 году райисполком направил на 9 служебных автомобилей.

Затраты на антифризы для автомобилей исполкома в 2019 году составят 300 рублей согласно плану закупок. При средней стоимости антифриза G12 в 7 рублей за килограмм выходит 42 кило охлаждающей жидкости в год.

Услуги по регулировке развала служебных автомобилей стоят те же 300 рублей в год.

Технический контроль (осмотр) автотранспортных средств перед прохождением технического осмотра «тянет» чуть больше — 320 рублей.

На автомобильные шампуни в этом году выделили 400 рублей. Согласно плану закупки, это 40 бутылок чистящих и моющих средства автокосметики.

Шиномонтаж пристроился следом за автошампунями, всего 500 рублей за весь год.

При больших пробегах без замены масла деваться некуда. 27 банок в 2019 году будут стоить 700 белорусских рублей.

Далее цифры становятся четырехзначными. Страховки на 9 авто в год стоят 1 000 рублей.

Стеклоомывающая жидкость — не менее затратный пункт в автомобильной жизни исполнительного комитета. 1200 рублей за 200 бутылок.

12 колес тянут еще 1500 рублей.

Ежедневный контроль технического состояния автомобилей в течение 12 месяцев 2019 года стоит 2 000 рублей.

Далее цифры вырастают. 5 300 рублей выделили для закупки летнего дизельного топлива.

Зимняя «соляра» стоит чуть меньше — всего 460 рублей.

Запасные части для служебных автомобилей в количестве 300 штук обходятся уже в пятизначную сумму — 10 000 рублей.

Услуги по общему техническому обслуживанию и ремонту, установке тех самых запчастей стоят 11 400 рублей.

Самый затратный пункт в расходах исполнительного комитета 2019 года на автомобили — это, конечно, бензин. 34 560 рублей за 21 600 литров АИ95.

Подводя итог, стоит, пожалуй, посчитать общие затраты на передвижение представителей борисовской исполнительной власти. Если сложить все суммы из плана закупок затрат на автомобили, получается сумма в 69 940 рублей или почти 35 000 долларов США.

Для сравнения, на нанесение дорожной разметки и установку дорожных знаков в агрогородках Борисовского района в 2019 году было выделено 6 000 рублей.

Почти аналогичную сумму в 5 700 рублей отдел идеологии в 2019 году потратил или планирует потратить на баян.