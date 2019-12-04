Эйдман: Отношения Путина и Меркель уже давно не дружеские 3 4.12.2019, 21:18

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Игорь Эйдман

По словам политолога, российская агентура явно «копает» против канцлера Германии.

Отношения президента РФ Владимира Путина и канцлера Германии Ангелы Меркель давно ухудшились, а российская агентура явно "копает" против нее, заявил изданию "Гордон" российский социолог и политолог Игорь Эйдман, комментируя высылку из Германии двух сотрудников посольства РФ в связи с убийством мужчины в Берлине.

"Этот теракт вызвал бурную реакцию в Германии, все понимали, что след тянется в Россию. Это было очевидно и по личности пойманного киллера. Но немецкие власти очень долго тянули с официальной реакцией. Это вызывало определенные вопросы. Даже возникло ощущение, что дело хотят замять. Они не делали резких движений, пока не удостоверились наверняка, что за этим стоят спецслужбы РФ. Видимо, сейчас отпали последние сомнения, есть все доказательства. И разгорается скандал, который, на мой взгляд, очень перспективный. На этом дело не остановится. Немцы будут требовать от РФ помощи в расследовании. А как Россия может помочь, если ее руководство в этом замешано? Естественно, российские власти, как всегда, включат дурака: мол, наша хата с краю, мы ничего не знаем. Это вызовет негативную реакцию Германии, общественности и СМИ. А значит, проблема будет обсуждаться на всех переговорах, в Бундестаге и так далее", – отметил Эйдман.

Он считает, что убийство в Берлине не будет иметь такого резонанса, как отравление в Великобритании бывшего российского разведчика Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

"В ближайшее время эта тема будет постоянным источником напряженности в российско-немецких отношениях. Однако радикально отношения двух стран не поменяются. Такого эффекта, как дело Скрипалей, это не вызовет. Но в какой-то степени все же повлияет. Во всяком случае на пользу отношениям Берлина и Москвы уж точно не пойдет. Глобальных санкций против РФ не будет, хотя двух российских дипломатов из Германии уже выслали. Теоретически Берлин может и не ограничиться только этими двумя. Но это максимум. Экономических санкций за подобное не введут. Для немецкого обывателя это вообще неинтересная тема. В Германии в моде сейчас тема экологии и вопрос беженцев. Россия никого особо не волнует, кроме тех, кто имеет представление о путинском режиме", – сказал собеседник.

Он подчеркнул, что на Меркель оказывалось серьезное давление в вопросе строительства газопровода "Северный поток – 2".

"Отношения Путина и Меркель уже давно не дружеские. С 2014 года они еле терпят друг друга. Более того, мы видим, что российская агентура явно "копает" против нее. В случае с тем же "Северным потоком – 2" на Меркель сильно давили – были задействованы крупный бизнес и корпорации. Кстати, рядовые немцы в сотрудничестве с РФ меньше заинтересованы. Ведь товарооборот между Германией и Россией не такой уж и большой. Например, с Польшей Германия торгует больше. Но у Варшавы нет таких лоббистских возможностей, как у Москвы. Поляки имеют дело с мелким и средним бизнесом, а россияне – с крупными автомобильными, газовыми и энергетическими концернами Германии. А у тех огромные возможности", – резюмировал Эйдман.

4 декабря министерство иностранных дел Германии объявило персонами нон грата двух сотрудников посольства России.

Таким образом немецкое правительство отреагировало на то, что российские власти "недостаточным образом сотрудничали" во время расследования убийства в берлинском районе Тиргартен, которое произошло 23 августа, отметили в МИД.

23 августа 2019 года в берлинском районе Моабит убили 40-летнего гражданина Грузии. В тот же день немецкие правоохранители задержали 49-летнего россиянина по подозрению в совершении этого преступления. В полиции не называли имени убитого.

"Кавказ.Реалии", ссылаясь на данные родственников, сообщило, что убитый – Зелимхан Хангошвили – этнический чеченец, который родился в Панкисском ущелье (Грузия). В 2015 году в Тбилиси на Хангошвили совершили покушение. После этого он уехал в Украину, а затем – в Германию. Родственники считают заказчиком убийства грузина российские спецслужбы.

3 декабря немецкие телеканалы WDR, NDR и газета Suddeutsche Zeitung сообщили, что расследование убийства Хангошвили передали Генпрокуратуре Германии из-за возможного участия спецслужб в деле.

Россиянин, арестованный по подозрению в убийстве Хангошвили, может быть причастен еще как минимум к одному убийству, жертвой которого ранее стал гражданин РФ, считает Suddeutsche Zeitung.