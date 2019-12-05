Что известно о секте, в которой убили 9-летнего сына белоруски 5.12.2019, 8:18

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ЗЕМФИРА ГАЙНУЛЛИНА В СУДЕ.

ФОТО: ТАСС

Сейчас там находится еще одна гражданка нашей страны.

На прошлой неделе российские СМИ писали, что в Екатеринбурге нашли тело мальчика из Беларуси. Его родители принадлежали к секте «Ученики Христа». Оказывается, в этой же секте состоит еще одна белоруска. Она с детьми уехала в Екатеринбург две недели назад. Детей удалось вернуть в Беларусь, она осталась, сообщает tut.by.

О гибели мальчика стало известно 27 ноября. Информация об этом поступила на телефонную линию «Ребенок в опасности» СУ СКР по Свердловской области. После сигнала следователи выехали на место. Тело ребенка нашли в городском лесопарке. Оно было завернуто в простыню и засыпано землей. По информации Следственного комитета России, причиной смерти стала механическая асфиксия от закрытия дыхательных путей.

По данным следствия, подозреваемый в убийстве — отец мальчика. Предварительно установлено, что он расправился с сыном из-за личной неприязни. Мужчину задержали в Уфе. Ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (Убийство малолетнего). Кроме того, в ходе спецоперации была установлена и задержана уроженка Республики Башкортостан. Ей предъявлено обвинение в пособничестве убийству малолетнего (ч. 5 ст. 33, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

В Екатеринбург семья школьника приехала в октябре. Известно, что родители погибшего ребенка принадлежали к небольшой секте — «Ученики Христа». Папу зовут Иван Казанцев, ему 40 лет. Маму — Анна, она гражданка Беларуси. Вместе с отцом была задержана и 48-летняя Земфира Гайнуллина, которая возглавляла секту. Источник, близкий к следствию, сообщил Znak.com, что после гибели ребенка родители обратились к Гайнуллиной: просили оживить сына, а когда ничего не вышло, спрятали тело в лесопарке недалеко от дома.

Как рассказал «Комсомольской правде» источник, после трагедии мама мальчика уехала в Беларусь. Тревогу забила сестра Анны, когда увидела, что родственница вернулась на родину без мужа и сыновей. Их, судя по видео СК России, у пары двое.

Следственный комитет России сообщает, что мама мальчика сама пришла к следователю на допрос и сейчас находится в статусе свидетеля. Отец ребенка (по словам мужчины, у него немецкое и российское гражданство) и руководитель секты — в СИЗО, пишет 66.ru.

В среду, 4 декабря, в пресс-службе МИД сообщили: мама школьника действительно гражданка Беларуси, ребенок — нет. Скорее всего, у него российский паспорт.

В соцсетях есть страница, принадлежащая женщине, которую зовут так же, как и маму убитого мальчика. На странице много постов о Христе, есть аудиозаписи с отрывками из Евангелия. Она призывает «молиться за пастыря своей церкви». Судя по постам с религиозными мотивами на ее странице, «верующей» она стала задолго до событий осени 2019 года.

Анна также состоит в нескольких группах с псевдорелигиозным содержанием. В друзьях у женщины довольно много людей, которые придерживаются таких же взглядов, как и она. Среди них есть белорусы. В одном из постов женщина утверждает, что она не сектантка, а просто верит. Однако фотографий сына и мужа у нее на странице нет, да и предположительный возраст Анны Казанцевой не совпадает с тем, что указан на странице. Поэтому со стопроцентной уверенностью утверждать, что это она, нельзя.

Женщины в длинных юбках и платках

Как пишет российский ресурс Znak.com, судя по удаленному профилю Гайнуллиной во «ВКонтакте», ей 48 лет, она из Нового Уренгоя. Женщина вместе с адептами ездила не только по городам России, но и была в Минске и Витебске.

У Земфиры Гайнуллиной есть свой канал на YouTube. Там она подписана как Фамарь. Канал непопулярный, у него всего 23 подписчика. На одном из видео за 28 сентября Земфира играет на гитаре и поет песню о Христе, рядом с ней танцуют несколько женщин в платках и длинных юбках и Иван Казанцев. Около Ивана двое мальчиков, один из них — сын, которого позже нашли убитым. Дети веселятся, подпрыгивают, хлопают в ладоши.

У Гайнуллиной есть аккаунт и в твиттере. Правда, появился он только в сентябре 2019 года. Там посты на русском и английском языках, и все они о Христе. У аккаунта всего 17 читателей, но судя по фотографиям на аватарках подписчиков, там были и Иван Казанцев, и его сын. Только в твиттере Иван представлялся Петром. Он не написал ни одного твита, хотя аккаунт появился в феврале 2019 года.

«Была очень скрытная и ни с кем не делилась»

Во вторник вслед за информацией о семье Казанцевых в российских СМИ появились данные, что в секте «Ученики Христа» находится еще одна белоруска. По просьбе знакомых женщины мы не указываем ее имени. По информации tut.by, в Екатеринбурге женщина оказалась примерно две недели назад. С ней были двое маленьких детей.

Женщина закончила престижную гимназию и хороший вуз. Примерно три года назад, рассказала tut.by знакомая, женщина стала очень религиозной. На ее странице в соцсетях стали появляться записи о Боге. Как она попала к «Ученикам Христа», знакомая не знает. Предполагает, что через соцсети.

— Она была очень скрытная и ни с кем не делилась, — говорит знакомая. — Сразу она уехала отдыхать на усадьбу. Примерно неделю там побыла и, не заезжая домой, отправилась туда. А потом уже кто-то из детей позвонил, сказал, что они улетели.

Узнав, что близкий человек в России, родные обратились в милицию.

— Когда их стала искать милиция, они начали удалять страницы в соцсетях, — продолжает собеседница. — Следователи узнали, что она в Екатеринбурге. Там нашли таксиста, который их подвозил, и он показал дом, куда их привез.

В Екатеринбург вылетел муж женщины и вернул оттуда детей. Теперь они в Беларуси.

— Сама она приезжать не захотела. Сейчас она в Екатеринбурге.

Эта ситуация — пример того, что в беде может оказаться любой человек. Хочется, рассуждают собеседники, чтобы люди больше внимания уделяли близким.