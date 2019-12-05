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Владимир Зеленский попал на обложку Time

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  • 5.12.2019, 17:47
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Владимир Зеленский попал на обложку Time

Авторитетный американский журнал Time посвятил ему главную статью номера.

Статья The Man in the Middle (рус. Человек посередине) опубликована в номере журнала, который выйдет 16 декабря, пишет «Новое время».

«Украинский президент Владимир Зеленский оказался между Путиным и Дональдом Трампом», — сказано в анонсе материала.

Как говорится в статье, в США демократы считают Зеленского жертвой превышения полномочий Трампом, из-за чего американскому президенту грозит импичмент, в то время как республиканцы рассматривают его как ключевого свидетеля доказательств невиновности Трампа.

Time добавляет, что Зеленскому предстоит столкнуться с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы достичь одной из своих главных целей — прекратить войну на Донбассе.


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