Владимир Зеленский попал на обложку Time 6 5.12.2019, 17:47

1,656

Авторитетный американский журнал Time посвятил ему главную статью номера.

Статья The Man in the Middle (рус. Человек посередине) опубликована в номере журнала, который выйдет 16 декабря, пишет «Новое время».

«Украинский президент Владимир Зеленский оказался между Путиным и Дональдом Трампом», — сказано в анонсе материала.

Как говорится в статье, в США демократы считают Зеленского жертвой превышения полномочий Трампом, из-за чего американскому президенту грозит импичмент, в то время как республиканцы рассматривают его как ключевого свидетеля доказательств невиновности Трампа.

Time добавляет, что Зеленскому предстоит столкнуться с президентом РФ Владимиром Путиным, чтобы достичь одной из своих главных целей — прекратить войну на Донбассе.