Утренний кофе: названы самые бодрящие рецепты

Утренний кофе: названы самые бодрящие рецепты1
- 6.12.2019, 8:58
Каждый может выбрать себе напиток по вкусу.
Не что так не бодрит с утра как кофе. Это известно многим. Утренний кофе очень быстро способен до конца разбудить человека, зарядить его бодростью на несколько часов и придать сил. Американские ученые утверждают, что кофе не только бодрит, но и повышает работоспособность и даже улучшает память, пишет sonmir.ru.
Но стоит отметить, что положительным образом на организм действует лишь натуральный кофе. К сожалению, не у всех есть время с утра, чтобы варить кофе в турке по всем правилам. Ниже мы предлагаем вам несколько разных рецептов утреннего бодрящего и освежающего кофе.
Какой же приготовить кофе утром? Не знаете, тогда смело выбирайте из этого списка:
Бодрящий кофе в турке
Этот рецепт является самым правильным и действует на организм сильнее всего, но подходит он только для тех, кто не спешит утром на работу.
Ингредиенты:
молотый кофе – 2 ч. ложки
фильтрованная вода – 100-150 мл
сахар – 2 ч. ложки
В турку насыпаем кофе и сахар, нагреваем несколько секунд и заливаем чистой холодной водой. Как только начнет появляться пенка, турку надо убрать секунд на 10 и положить маленький кубик льда.
Бодрящий утренний кофе с кислинкой
Ингредиенты:
растворимый кофе – 2 ч. ложки
вода – 200 мл
лимон – 2 дольки
сахар – 2 ч. ложки
Нужно тщательно перемешать кофе, сахар и выдавленный сок лимона. Затем залить кипятком и еще раз перемешать.
кофе утром
Освежающий кофе со специями
Ингредиенты:
крепкий кофе – 1 чашка
сахар – 1 ч. ложка
гвоздика молотая – щепотка
сливки взбитые – 1 ст. ложка
перец душистый – щепотка
корица – 1 палочка
Кофе сварить обычным способом, добавить сахар, сливки и специи. Положить в чашку палочку корицы на несколько минут. Такой кофе хорошо пить и в холодном виде, в этом случае надо добавить несколько кубиков льда.
Вкусный бодрящий кофе
Ингредиенты:
растворимый кофе – 1 ч. ложка
мороженое – 50 г
корица – щепотка
Заварить кофе, положить сверху много мороженого и посыпать корицей.
Холодный освежающий кофе с апельсином
Этот рецепт особенно хорошо подходит для жаркого времени года, так как он очень хорошо тонизирует.
Ингредиенты:
апельсин – 0,5 шт.
сахар – 2 ч. ложки
вода – 150 мл
капсула кофе – 1 шт.
гвоздика – 2 шт.
лед – 3-4 кубика
Апельсин или спелые мандарины порезать мелкими кубиками, добавить немного сахара и 1 ложку воды. Все это поставить в кастрюле на огонь и нагреть. Только сироп закипит, выключить огонь, и процедить его через сито. В бокал насыпать льда, залить апельсиновый сироп. Приготовить из капсулы кофе, добавить гвоздику и лед, взболтать в шейкере. Налить кофе в тот бокал, где уже налит апельсиновый сироп. Украсить взбитыми сливками.
Сладкий освежающий кофе
Ингредиенты:
горячий шоколад – 50 мл
свежезаваренный кофе – 100 мл
корица – 1 ч. ложка
мускатный орех – щепотка
сливки взбитые – 50 г
сахар – 0,5 ч. ложки
тертый шоколад – 1 ч. ложка
Смешайте горячий шоколад с кофе и корицей. Взбейте сливки с сахаром и мускатным орехом. Сверху на кофе положите взбитые сливки и посыпьте тертым шоколадом.
Бодрящий кофейный напиток для иммунитета
Ингредиенты:
растворимый кофе – 1 ч. ложка
лимон – 1 долька
мед – 1 ч. ложка
корица – 1 ч. ложка
Завариваем кофе, кладем корицу и дольку лимона, через несколько минут добавляем мед и хорошо перемешиваем.
Утренний кофе
Кофе с корицей и ванилью
Ингредиенты:
растворимый кофе – 1 ч. ложка
ваниль – щепотка
корица – щепотка
коричневый сахар – 1 ч. ложка
сливки – 10 мл
Когда вы приготовили кофе, добавьте в чашку коричневый сахар, корицу, ваниль и сливки.
Кофе с молоком и апельсином
Ингредиенты:
кофе – 1 ч. ложка
молоко – 20-40 мл
цедра апельсина – 1 ст. ложка
вода – 100 мл
корица
мед – 1 ч. ложка
Заварите кофе, добавьте молоко, цедру апельсина и мед. По желанию можно выдавить несколько капель апельсинового сока. Добавить по вкусу корицы.