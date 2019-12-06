Утренний кофе: названы самые бодрящие рецепты 1 6.12.2019, 8:58

Каждый может выбрать себе напиток по вкусу.

Не что так не бодрит с утра как кофе. Это известно многим. Утренний кофе очень быстро способен до конца разбудить человека, зарядить его бодростью на несколько часов и придать сил. Американские ученые утверждают, что кофе не только бодрит, но и повышает работоспособность и даже улучшает память, пишет sonmir.ru.

Но стоит отметить, что положительным образом на организм действует лишь натуральный кофе. К сожалению, не у всех есть время с утра, чтобы варить кофе в турке по всем правилам. Ниже мы предлагаем вам несколько разных рецептов утреннего бодрящего и освежающего кофе.

Какой же приготовить кофе утром? Не знаете, тогда смело выбирайте из этого списка:

Бодрящий кофе в турке

Этот рецепт является самым правильным и действует на организм сильнее всего, но подходит он только для тех, кто не спешит утром на работу.

Ингредиенты:

молотый кофе – 2 ч. ложки

фильтрованная вода – 100-150 мл

сахар – 2 ч. ложки

В турку насыпаем кофе и сахар, нагреваем несколько секунд и заливаем чистой холодной водой. Как только начнет появляться пенка, турку надо убрать секунд на 10 и положить маленький кубик льда.

Бодрящий утренний кофе с кислинкой

Ингредиенты:

растворимый кофе – 2 ч. ложки

вода – 200 мл

лимон – 2 дольки

сахар – 2 ч. ложки

Нужно тщательно перемешать кофе, сахар и выдавленный сок лимона. Затем залить кипятком и еще раз перемешать.

кофе утром

Освежающий кофе со специями

Ингредиенты:

крепкий кофе – 1 чашка

сахар – 1 ч. ложка

гвоздика молотая – щепотка

сливки взбитые – 1 ст. ложка

перец душистый – щепотка

корица – 1 палочка

Кофе сварить обычным способом, добавить сахар, сливки и специи. Положить в чашку палочку корицы на несколько минут. Такой кофе хорошо пить и в холодном виде, в этом случае надо добавить несколько кубиков льда.

Вкусный бодрящий кофе

Ингредиенты:

растворимый кофе – 1 ч. ложка

мороженое – 50 г

корица – щепотка

Заварить кофе, положить сверху много мороженого и посыпать корицей.

Холодный освежающий кофе с апельсином

Этот рецепт особенно хорошо подходит для жаркого времени года, так как он очень хорошо тонизирует.

Ингредиенты:

апельсин – 0,5 шт.

сахар – 2 ч. ложки

вода – 150 мл

капсула кофе – 1 шт.

гвоздика – 2 шт.

лед – 3-4 кубика

Апельсин или спелые мандарины порезать мелкими кубиками, добавить немного сахара и 1 ложку воды. Все это поставить в кастрюле на огонь и нагреть. Только сироп закипит, выключить огонь, и процедить его через сито. В бокал насыпать льда, залить апельсиновый сироп. Приготовить из капсулы кофе, добавить гвоздику и лед, взболтать в шейкере. Налить кофе в тот бокал, где уже налит апельсиновый сироп. Украсить взбитыми сливками.

Сладкий освежающий кофе

Ингредиенты:

горячий шоколад – 50 мл

свежезаваренный кофе – 100 мл

корица – 1 ч. ложка

мускатный орех – щепотка

сливки взбитые – 50 г

сахар – 0,5 ч. ложки

тертый шоколад – 1 ч. ложка

Смешайте горячий шоколад с кофе и корицей. Взбейте сливки с сахаром и мускатным орехом. Сверху на кофе положите взбитые сливки и посыпьте тертым шоколадом.

Бодрящий кофейный напиток для иммунитета

Ингредиенты:

растворимый кофе – 1 ч. ложка

лимон – 1 долька

мед – 1 ч. ложка

корица – 1 ч. ложка

Завариваем кофе, кладем корицу и дольку лимона, через несколько минут добавляем мед и хорошо перемешиваем.

Утренний кофе

Кофе с корицей и ванилью

Ингредиенты:

растворимый кофе – 1 ч. ложка

ваниль – щепотка

корица – щепотка

коричневый сахар – 1 ч. ложка

сливки – 10 мл

Когда вы приготовили кофе, добавьте в чашку коричневый сахар, корицу, ваниль и сливки.

Кофе с молоком и апельсином

Ингредиенты:

кофе – 1 ч. ложка

молоко – 20-40 мл

цедра апельсина – 1 ст. ложка

вода – 100 мл

корица

мед – 1 ч. ложка

Заварите кофе, добавьте молоко, цедру апельсина и мед. По желанию можно выдавить несколько капель апельсинового сока. Добавить по вкусу корицы.