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Стало известно, как выглядит самая дорогая в мире рождественская елка

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  • 6.12.2019, 12:50
Стало известно, как выглядит самая дорогая в мире рождественская елка
Фото: kempinski.com

Дерево высотой в шесть метров оценивается в $14 миллионов.

Самая дорогая в мире рождественская елка находится в отеле "Кемпински Байя" в испанском курортном городке Марбелья. Украшенное к зимним праздникам дерево высотой в шесть метров оценивается в 14 миллионов долларов, пишет segodnya.ua.

Британка Дебби Вингхем, известная как самый дорогой дизайнер в мире, вручную создала для этого дерева около 500 элементов декора.

Фото: kempinski.com

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