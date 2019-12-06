Стало известно, как выглядит самая дорогая в мире рождественская елка 3 6.12.2019, 12:50

Фото: kempinski.com

Дерево высотой в шесть метров оценивается в $14 миллионов.

Самая дорогая в мире рождественская елка находится в отеле "Кемпински Байя" в испанском курортном городке Марбелья. Украшенное к зимним праздникам дерево высотой в шесть метров оценивается в 14 миллионов долларов, пишет segodnya.ua.

Британка Дебби Вингхем, известная как самый дорогой дизайнер в мире, вручную создала для этого дерева около 500 элементов декора.