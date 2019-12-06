Здравствуй, дерево! 8 Леонид Луцкий

6.12.2019, 13:46

2,945

Не требуйте от актеров глубоких мыслей.

Прекратите обсуждать заявления актеров на далекие от их профессии темы.

Они внутри полые и этот вакуум наполняет режиссер. Вот представьте себе, вам говорят:

- Вы дерево!

Нормальный человек пошлет, а этот раскинет руки, как ветви, и застынет на ветру.

Как можно серьезно относиться к их заявлениям?! Вот сейчас Дмитрий Певцов обрушился с довольно антисемитских позиций на Владимира Познера. Познера мне не жаль, а этот потасканный герой-любовник – секс-символ России? Ее сериальная честь и совесть?

Или вот другой идиот-маразматик – Василий Лановой? А как замечательно сыграл пустого и обаятельного Ширвинского в старой постановке Владимира Басова «Дни Турбиных»!

Себя сыграл и выше Корчагина не поднялся. Ну, племенного жеребца Вронского.

Имя им – легион. Тот же Михаил Ножкин, какой из него был Бекас в «Судьбе» и «Ошибке резидента»! А в жизни много лет феерический дебил.

Когда я начинал в русской прессе, меня, молодого отправили взять интервью у Ирины Алферовой. А до этого я пил ночью редакции с ее бывшим мужем Александром Абдуловым и по дороге все думал, как можно развестись с такой ослепительно красивой женщиной. Господи, какая дура, при своей обворожительной улыбке, я из нее двух внятных слов не смог выжать! А потом она расчирикалась…

Случаются, конечно, исключения, не ловите меня на слове, но они единичны. Я много с актерами интервью делал.

Когда это повелось? Умные киноведы говорят, что в тридцатых годах, после первых массовых репрессий, когда на трибунах и в президиумах возникла нужда в интеллигентных, хорошо говорящих то, что нужно людях. «Бывшие» для этой роли не годились. А эти произносили свои «роли» без запинки, слезу вышибали.

Нет, я, конечно, не призываю презирать актеров, как это было в Средних веках или хоронить их за забором.

Только не требуйте от них глубоких мыслей.

P.S. Смотрю я на эти лица и думаю: Играли бы вы свои роли и не несли пургу, может и память о себе хорошую оставили.

Леонид Луцкий, «Фейсбук»