Владимир Орлов на Площади: Вы помните пароль повстанцев? 7.12.2019, 13:53

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Фото: «Радыё Свабода»

Знаменитый писатель напомнил участникам акции за независимость о героях Калиновского и создателях БНР.

Сегодня в Минске на площади Калиновского (Октябрьской) проходит акция, направленная на защиту независимости и суверенитета Беларуси. На площади собралось уже несколько тысяч человек. Организаторы акции за независимость призывают минчан приезжать на Октябрьскую площадь.

На митинге выступил знаменитый белорусский историк и писатель Владимир Орлов:

«На свете больше 3000 наций и народностей. И только около 200 смогли создать свои независимые государства. Это наша самая большая ценность. Я вспоминаю наши бело-красные флаги в Вильнюсе две недели назад на прощании с нашими героями Кастусем Калиновским и его соратниками. Именно тогда, с этого восстания, начался путь к белорусской независимости. Вы помните пароль повстанцев? «Каго любiш?». «Люблю Беларусь!» «То узаемна!». Это наша национальная идея. С нами наши повстанцы 1863 года, с нами создатели Белорусской Народной Республики, с нами слуцкие повстанцы, с нами белорусы, погибшие в застенках НКВД в 1937 году. Не отдадим независимости!», - сказал Орлов.