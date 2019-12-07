Владимир Некляев: Самое большое преступление — подписывать некие пакты Молотова-Риббентропа 2 7.12.2019, 14:07

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Поэт и политик на акции за независимость напомнил об уроках истории.

Сегодня в Минске на площади Калиновского (Октябрьской) проходит акция, направленная на защиту независимости и суверенитета Беларуси. На площади собралось уже несколько тысяч человек. Организаторы акции за независимость призывают минчан приезжать на Октябрьскую площадь.

На акции выступил народный поэт Беларуси, один из лидеров БНК Владимир Некляев, который заявил, что нельзя торговать страной без ведома народа.

«Самое большое преступление — подписывать некие пакты Молотова-Риббентропа, чтобы снова разрывать нашу страну. Никто не говорит, что мы не должны сотрудничать с нашими соседями (россиянами, поляками, литовцами, украинцами), но мы не вассальная страна и не пойдем никому в услужение!», - сказал Некляев.