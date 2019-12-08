Создано приложение, которое позволит увидеть мир глазами животных 1 8.12.2019, 10:17

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Новинка уже доступна для скачивания.

Известно, что животные визуально совершенно по-другому воспринимают окружающий мир и предметы. Различия в строении глазного нерва позволяют каждому виду по-своему видеть узоры, цвета, яркость, пишет lenta.ua.

Благодаря новой разработке для ПК пользователи смогут представить себе мировосприятие насекомых, кошек и собак.

Исследователи из Университета Квинсленда и Университета Эксетера представили бесплатную программу на основе технологии Quantitative Colour Pattern Analysis, которая способна передать ощущения и зрительное восприятие животных, и человек мог это прочувствовать на себе.

Эксперимент по созданию моделей зрения разных животных авторы проводили около 10 лет. В программе доступно применение различных цветовых разрешений и пространственных характеристик. Несмотря на то, что новинка разрабатывалась в основном для использования биологами и экологами, она может привлечь внимание многих простых пользователей.

Новинка доступна для скачивания на сайте разработчиков. Там же можно ознакомиться с руководством пользователя и задать интересующие вопросы. Приложение также доступно и для смартфонов.