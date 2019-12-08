Трамп назвал себя лучшим другом Израиля среди президентов США 2 8.12.2019, 12:25

Политик выступил на Национальном саммите израильско-американского совета во Флориде.

Президент США Дональд Трамп считает, что у Израиля никогда не было лучшего друга в Белом доме, чем он. Об этом президент США заявил во время Национального саммита израильско-американского совета во Флориде, пишет Associated Press (перевод — РБК).

В частности он заметил, что другие президенты США лишь высказывались по поводу признания Иерусалима столицей Израиля. При Трампе Вашингтон официально сделал это и перенес туда посольство из Тель-Авива.

«По моему мнению, они [прошлые президенты] никогда не собирались этого делать», — сказал Трамп. «Но в отличие от других президентов, я сдержал свои обещания», — добавил он.

В качестве доказательства своего дружеского расположения Трамп также напомнил о признании суверенитета Израиля над Голанскими высотами.

Также Трамп призвал еврейское население США «больше любить Израиль».

Вашингтон официально признал Иерусалим столицей Израиля в декабре 2017 года и начал процедуру переноса своего посольства. После этого примеру США последовали Филиппины, Чехия, Гватемала, Парагвай и Австралия.

Голанские высоты Трамп признал израильскими в марте 2019 года. До 1967 года около 1800 кв. км территории Голанских высот принадлежали Сирии, а после шестидневной войны их стал контролировать Израиль.