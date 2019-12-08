Вячеслав Сивчик: В империю зла уже был вбит осиновый кол 1 8.12.2019, 14:03

1,366

Сегодня мы защитим Беларусь — а завтра она защитит нас.

Сегодня в Минске второй день подряд проходят акции протеста против так называемой «интеграции» Беларуси и России.

На Октябрьской площади выступил один из руководителей движения «Разам» Вячеслав Сивчик. Он отметил, что 8 декабря 1991 года на нашей земле «был вбит осиновый кол в империю зла». Он призвал белорусов не сдаваться и бороться за свою страну.

«Беларусь не должна молчать. Дорогие мои! Когда я вижу ваши лица, я вижу Беларусь. Я знаю: Беларусь жила, Беларусь живет и Беларусь будет жить. Я знаю, что мы победим. Потому я призываю всех к активности: сегодня мы защитим Беларусь — а завтра она защитит нас».