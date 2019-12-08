Видеофакт: Луис Суарес забил невероятный мяч пяткой 8.12.2019, 18:10

Форвард «Барселоны» назвал этот гол — лучшим в карьере.

Форвард «Барселоны» Луис Суарес подвел итоги матча с «Мальоркой» (его команда выиграла 5:2) в 15-м туре Ла Лиги и прокомментировал свой невероятный гол пяткой, пишет tut.by.

«Это лучший гол в моей карьере. Знал, что был острый угол, а последний вариант, который у меня имелся, — ударить пяткой. Вальверде иногда говорит мне, что я не забиваю в простых моментах, но реализую самые сложные. Мы определенно обретаем уверенность по ходу матчей», — сказал Суарес.