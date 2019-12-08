Распад России 5 Эль Мюрид

8.12.2019, 20:52

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В современном мире такие страны обречены.

История Московской Руси как имперского проекта гиперцентрализованной дикой и архаичной империи подошла к концу. В современном мире империи обречены – они объективно тяготеют к той или иной версии «вертикали управления», что ставит ограничения на развитие страны. Современный мир слишком сложен для управления из единого центра, он все более диверсифицируется, но единственным ограничением для развития становится все то же противоречие несоответствия управляющего контура управляемому объекту. Но Запад решает эту проблему, и теперь приходит наше время – решить аналогичную свою.

Распад России неизбежно подведет черту под имперской версией и неизбежно станет триггером запуска нового проекта. Скорее всего, им станет возникновение нового конфедеративного государства с многостоличной системой управления. Советский Союз, кстати, вплотную подошел к этому проекту, создавая систему ТЭКов – территориально-экономических комплексов, которые объективно создавали основу как раз для ликвидации управленческой монополии, а значит – резкого усложнения всей системы. Но – не успели. Или не смогли, это уже не важно.

Создание нескольких управляющих центров на базе нескольких самодостаточных, но при этом взаимозависимых макрорегионов – это и есть наиболее рациональный путь развития страны. И если это невозможно сделать проектным путем (нынешняя власть слишком тупа и алчна для такого проекта), он неизбежно будет воплощаться стихийно-проектно.

Есть только два момента, которые нужно при этом учесть. Первый – на это потребуется время. Много времени. Стихийный путь – он небыстрый. Будь на месте нынешней элиты люди поумнее, способные к масштабным и нетривиальным решениям, время на реорганизацию страны ушло бы в разы меньше. Да и жертв удалось бы избежать. В стихийном варианте России предстоит пережить очень много катастроф, которые унесут огромные ресурсы и главный – человеческие жизни. Восполняется все, но на это и потребуется время.

Второй момент – локальный. Но тоже крайне сложный во всех отношениях. Распад страны и движение к многостоличью будет решаться за счет Москвы, которая, безусловно, станет на какое-то время одним и самых депрессивных регионов. Фактически могильником. И это будет очень серьезной проблемой для всех, так как огромный антропоток из этого региона захлестнет всех остальных.

Сама по себе задача моделирования процессов возможного распада и последующей сборки страны, безусловно, не будет поставлена действующей властью. Она, во-первых, слишком тупа для этого, а во-вторых, она просто не умеет работать на опережение. Что означает лишь то, что все сценарии будут прорабатываться уже в ходе и процессе событий, а это означает неизбежно большое число ошибок и просчетов. Но в целом у страны просто нет другого пути, как завершать умерший навсегда проект единой и неделимой имперской России, и начинать новый – более сложной и имеющей гораздо большие перспективы. Бояться происходящего нет никакого смысла – оно объективно и неизбежно. Но понимать его нужно, хотя бы для того, чтобы продолжать жить.

Эль Мюрид