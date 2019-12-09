Марцел Личка: Увольнение неожиданностью для меня не стало 5 9.12.2019, 11:52

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Марцел Личка

Чешский тренер прокомментировал уход из брестского «Динамо».

Экс-главный тренер брестского «Динамо» Марцел Личка прокомментировал нежелание руководства клуба продлевать с ним контракт на следующий сезон, пишет «Трибуна».

«То, что руководство клуба не захотело продлевать со мной контракт, неожиданностью для меня не стало. Месяц-полтора никто со мной по поводу дальнейшей совместной работы не разговаривал. За неделю до матча с „Динамо-Минск“ — тоже. И я все понял. Поэтому оставалось ждать, когда мне об этом скажут», — сказал Личка.