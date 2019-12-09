Спецдокладчик Европарламента по Беларуси — участникам акций в Минске: Друзья, держитесь! 9.12.2019, 14:35

Пятрас Ауштрявичюс

Пятрас Ауштрявичюс поддержал протесты против интеграции с Россией.

Спецдокладчик Европарламента по Беларуси Пятрас Ауштрявичюс во время заседания в Тбилиси парламентской ассамблеи Восточного партнерства Евронест в видеокомментарии поддержал протесты в Беларуси против интеграции с Россией, сообщает bchd.info.

"Дорогие друзья, белорусы. Мы с восхищением наблюдаем за тем, что происходит в Минске. За теми, кто вышел с флагами против той интеграции, которую продвигают Путин и Лукашенко.

Люди должны решать будущее своей страны. Мы будем всегда с вами. Мы понимаем те события, которые происходят в Беларуси. И нам не все равно, что происходит в Беларуси. Мы хотим, чтобы Беларусь была независимой, демократической и сотрудничала с соседями", - отметил политик.

Евродепутат призвал не терять веры и держаться.

"Друзья, держитесь!» - заявил Пятрас Ауштрявичюс.

Касательно недавней парламентской кампании, политик заявил, что не видит в ней признаков "выборов". По его мнению, Лукашенко просто продвигал своих кандидатов.

"Поскольку не было "выборов", поэтому признавать "избранных" с помощью этих процедур невозможно. Поэтому я надеюсь, что Европарламент не изменит свою позицию, и мы будем поддерживать и впредь отношения с демократической оппозицией ", - подчеркнул евродепутат.

Напомним, что 7 и 8 декабря в Минске прошли массовые акции за независимость Беларуси. Митинги и шествия каждый день продолжались по 5 часов и собрали тысячи человек.