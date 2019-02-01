На российском корабле конфисковали почти 10 тонн кокаина

На российском корабле конфисковали почти 10 тонн кокаина2
- 1.02.2019, 21:36
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В Кабо-Верде задержаны 11 российских моряков.
На борту судна под флагом Панамы полиция Кабо-Верде обнаружила 260 тюков с наркотиками. Весь экипаж, состоявший из россиян, задержан, сообщает «Гордон».
31 января в порту Прая (столица африканского государства Кабо-Верде) арестовано судно ESER, шедшее под панамским флагом. На борту обнаружены 260 тюков с кокаином, сообщила полиция Кабо-Верде.
Общая масса наркотиков составила 9570 кг.
Задержаны 11 членов экипажа, все – граждане России.
По сообщению полиции, судно направлялось из Южной Америки в Марокко. Экипаж запросил заход в Прая из-за внезапной смерти одного из моряков.
После прибытия в порт на судне сразу прошел обыск, поскольку полицейские получили оперативную информацию о возможной причастности экипажа к контрабанде наркотиков.