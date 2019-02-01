На российском корабле конфисковали почти 10 тонн кокаина 2 1.02.2019, 21:36

2,093

В Кабо-Верде задержаны 11 российских моряков.

На борту судна под флагом Панамы полиция Кабо-Верде обнаружила 260 тюков с наркотиками. Весь экипаж, состоявший из россиян, задержан, сообщает «Гордон».

31 января в порту Прая (столица африканского государства Кабо-Верде) арестовано судно ESER, шедшее под панамским флагом. На борту обнаружены 260 тюков с кокаином, сообщила полиция Кабо-Верде.

Общая масса наркотиков составила 9570 кг.

Задержаны 11 членов экипажа, все – граждане России.

По сообщению полиции, судно направлялось из Южной Америки в Марокко. Экипаж запросил заход в Прая из-за внезапной смерти одного из моряков.

После прибытия в порт на судне сразу прошел обыск, поскольку полицейские получили оперативную информацию о возможной причастности экипажа к контрабанде наркотиков.