закрыть
1 февраля 2019, пятница, 22:01
PDA-версия Прислать новость Архив новостей
be ru en
Спасибо вам
Рубрики

На российском корабле конфисковали почти 10 тонн кокаина

2
  • 1.02.2019, 21:36
  • 2,093

В Кабо-Верде задержаны 11 российских моряков.

На борту судна под флагом Панамы полиция Кабо-Верде обнаружила 260 тюков с наркотиками. Весь экипаж, состоявший из россиян, задержан, сообщает «Гордон».

31 января в порту Прая (столица африканского государства Кабо-Верде) арестовано судно ESER, шедшее под панамским флагом. На борту обнаружены 260 тюков с кокаином, сообщила полиция Кабо-Верде.

Общая масса наркотиков составила 9570 кг.

Задержаны 11 членов экипажа, все – граждане России.

По сообщению полиции, судно направлялось из Южной Америки в Марокко. Экипаж запросил заход в Прая из-за внезапной смерти одного из моряков.

После прибытия в порт на судне сразу прошел обыск, поскольку полицейские получили оперативную информацию о возможной причастности экипажа к контрабанде наркотиков.


популярное за неделю

Мнение

Последнее бесстыдство
Последнее бесстыдство Ирина Халип
Спасти рядового Мадуро
Спасти рядового Мадуро Владимир Халип
Потому что «Крым» – наш
Потому что «Крым» – наш Виталий Портников
Лучший путь к переменам - честные выборы
Лучший путь к переменам - честные выборы Николай Статкевич