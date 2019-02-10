Рост цен на продукты в России побил 4-летний рекорд 2 10.02.2019, 16:17

По отдельным продуктам рост цен обогнал инфляцию в 3-10 раз.

Рост цен на продукты в России продолжает ускоряться, разгоняя инфляцию. За декабрь продовольственные товары подорожали на 1,7%, а в январе - еще на 1,2%, следует из данных Росстата, сообщает finanz.ru.

Накопленным итогом за два месяца набор продуктов из официальной потребительской корзины стал дороже на 2,9%, чего официальная статистика не фиксировала ни разу с начала 2015 года.

В годовом выражении на начало февраля рост продовольственных цен ускорился до 5,64%, а по отдельным продуктам обогнал инфляцию в 3-10 раз.

За декабрь фрукты и овощи подорожали на 8,9%, яйца - на 15,4%, хлеб и сливочное масло - на 1,1%, макаронные изделия, мясо и птица - на 1%, а молоко - на 0,9%.

В январе на 4,8% подскочили цены на пшено, яблоки прибавили в цене еще 4,6%, морковь и лук - 7,9%, капуста - 15,3%, огурцы - 16,5%, помидоры - более 20%. Еще на 1,1% стал дороже хлеб, на 1% - сахар, на 1,9% - мука.

Во всех этих категориях рост цен был в основном обусловлен ослаблением рубля и увеличением расходов производителей, пишут аналитики Сбербанк CIB: в 2018 году цены на зерновые выросли на 25%, что привело к подорожанию кормов и увеличило себестоимость внутри производственной цепочки.

Кроме того, сказывается отложенный эффект повышения цен на бензин и рост НДС. Наконец, в 2019 году в 3-8 раз вырастет тариф за упаковку продукции: экологический сбор будут платить производители пластмассовой, пластиковой и легкой металлической упаковки, напоминает аналитик «Альпари» Анна Бодрова: «Это значит, что существенным образом (выше повышения ставки НДС) вырастут цены на замороженную продукцию, а также газированные напитки и молочные продукты».

Продукты дорожают, потому что в прошлом они дешевели, объясняет ЦБ РФ в пятничном комментарии к решению по ключевой ставки.

«Ускорение продовольственной инфляции носит во многом восстановительный характер после ее существенного снижения во второй половине 2017 - первой половине 2018 года. Кроме того, завершается подстройка цен к произошедшему во втором полугодии 2018 года ослаблению рубля», - констатирует ЦБ.

При этом именно рост цен на продовольствие «сыграл существенную роль в повышении инфляции», добавляет регулятор. Она, напомним, согласно Росстату, на начало февраля достигла 5% против 2,2% в январе прошлого года.

Рост цен мог бы быть еще выше, если бы падение доходов населения: люди вынуждены экономить на непродовольственных товарах, что не дает ритейлерам заметно поднимать ценники, отмечают в Сбербанк CIB.

Так, за январь вне продуктового сегмента цены выросли на 0,64%, а накопленным итогом за два месяца - менее чем на 1%.