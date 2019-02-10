Путинская Россия будет сметена финансовым кризисом 1 Оливье Ведрин

10.02.2019, 15:29

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Оливье Ведрин

Что в этой ситуации предпримет диктатор?

Хотя российскому правительству, на первый взгляд, удалось избежать катастрофы после международного финансового кризиса 2008 года и падения цен на нефть и газ в 2014 году, а также после западных санкций (бывший министр финансов России Алексей Кудрин оценивает влияние западных санкций в 0,5% от ВВП в год, они не являются фатальными для путинской системы), можно без преувеличения утверждать: именно экономика — один из основных вызовов, угрожающих действующему режиму.

Российские власти упустили чрезвычайно удачную для страны экономическую конъюнктуру, благодаря которой в Россию хлынул поток нефтяных доходов, — в прямом смысле разворовав то, что могло быть потрачено на модернизацию российской инфраструктуры и промышленности, а также на диверсификацию российской экономики.

Именно это отсутствие структурных реформ на фоне резкого снижения доходов от экспорта нефти и газа в период между 2008 и 2017 гг. оказало самое пагубное влияние на ситуацию в России — намного большее, чем все санкции Запада. В период с 2008 по 2016 гг. экономический рост в целом оставался скромным, с двумя серьезными падениями в 2009 и 2015-2016 гг. Это происходило на фоне бурного роста всей мировой экономики, быстро восстановившейся после кризиса. Так, в 2017 году российский "рост" достиг 1,5% — в основном из-за возобновления повышения цен на нефть и газ. Реальный доход на душу населения большинства россиян за этот период в реальности резко упал. Количество россиян, живущих за чертой бедности, увеличилось. Более того, разрыв в доходах между бедными и богатыми, который был уже намного выше, чем в большинстве стран мира, неуклонно увеличивался все это время. Он продолжает расти.

Между тем десять лет спустя на глобальном горизонте мы видим все те же предвестники приближающегося кризиса, разразившегося сначала в Соединенных Штатах, который вскоре после банкротства в сентябре 2008 года инвестиционного банка Lehman Brothers приобрел системный и глобальный характер. Десять лет прошло с тех пор, как грянул финансовый кризис. Следующий грозит в 2019 году.

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По мнению МВФ, помимо очевидных факторов усталости глобальной экономики, существуют также значительные политические риски: усиливается торговая напряженность, уменьшается поддержка многосторонности и увеличивается неравенство. Новые шаги в направлении торговых войн могут "значительно помешать глобальному росту", говорит МВФ.

Этот институт особенно встревожен глобальной задолженностью, будь то государственная или частная. МВФ также обеспокоен задолженностью нефинансовых компаний в странах с наиболее развитым банковским сектором, который резко вырос — с 113 трлн долларов в 2008 году (210% ВВП этих стран) до 167 трлн долларов (250% ВВП). Фонд встревожен также возможным эффектом ножниц: ситуация между повышением процентных ставок и прекращением количественного смягчения может привести к резкому падению рынков.

Наконец, МВФ обеспокоен динамизмом экономики США. Институт считает, что существует "риск заражения", поскольку инвесторы могут репатриировать свой капитал, находящийся в развивающихся странах. Согласно отчету, это движение капитала может достичь 100 млрд долларов в год, или 0,6% валового национального дохода стран с развивающейся экономикой.

Развивающиеся страны уже страдают от бегства капитала, привлеченного в других местах более прибыльными инвестициями в долларах. Аргентина, Турция и Индонезия уже пережили обрушение своих валют.

Как мы все понимаем, эта ситуация в самом прямом смысле затрагивает и Россию — бегство инвесторов из российских облигаций госдолга продолжается.

Развивающиеся страны, такие как БРИКС, — первые, кого накроет волна надвигающегося кризиса. Для некоторых стран кризис может стать не только экономической, но и политической катастрофой. Россия повторит судьбу СССР.

Новый финансовый кризис затронет фундамент путинского дома на песке гораздо больше, чем санкции Запада. Ведь экономическое присутствие России на международной арене связано прежде всего с сырьем. Новый финансовый кризис, как в 2008 году, — это истощение банковской ликвидности, трудности для крупных групп по рефинансированию на рынках капитала и продолжение западных санкций.

Структурные недостатки экономики, основанной на экспорте энергоносителей, вместе с архаичным постсоветским устройством, приведут Россию к серьезному спаду. У диктаторского режима просто не хватит ресурсов не только на поддержание жизнедеятельности населения, но и на эффективные репрессии, способные заглушить требования реформ и политических изменений в России. В итоге проблемы будут расти как снежный ком, регионы будут требовать все большей самостоятельности, как это было в начале 90-х, центробежные процессы ускорятся, принимая лавинообразный характер. В результате этого Российская Федерация не досчитается многих регионов — прежде всего на Северном Кавказе.

В этой ситуации остается неясным лишь одно — что предпримет сам диктатор, уровень популярности которого уже ниже, чем до аннексии Крыма в 2014 году. Продолжит ли он, подобно Чаушеску, шаг за шагом двигаться к своей последней каменной стенке, либо он, в надежде избежать такого исхода, сразу бросит свою страну в серьезную войну? Ведь неспроста он так часто стал говорить о ядерном рае.

Оливье Ведрин, kasparov.ru