Politico: США планируют объявить о новом пакете военной помощи Украине на $400 миллионов 1 10.05.2024, 18:46

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Что в него войдет?

В пятницу Соединенные Штаты объявят о новом пакете военной помощи Украине на сумму 400 миллионов долларов, как раз в то время, когда Россия начала масштабное наступление в Харьковской области. Об этом сообщает Politico.

- Пакет, который будет включать передачу оружия, уже имеющегося на складах США, включает новые ракеты для систем ПВО Patriot, зенитные ракеты Stinger, боевые машины Bradley, противоминные машины, противотанковые комплексы Javelin и другие боеприпасы, - говорят в издании.