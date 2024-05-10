Топ-5 позитивных фильмов для просмотра в выходные 10.05.2024, 18:16

Один из них называется «Маленькая Италия».

Май и пикники идеально дополняют друг друга. Представляем подборку фильмов про кухню и необычные рецепты, под которые можно готовить еду для отдыха на свежем воздухе.

«Любовь со вкусом» (2023)

Сэм с детства хотела написать книгу, а потом поняла, что хочет связать судьбу с кулинарией. Так она и стала фуд-блогером. Ее редактор предложил подогреть интерес публики и поучаствовать в соревновании с другой медиаперсоной. К ужасу для себя Сэм осознает, что во время одного из испытаний оставила разгромный отзыв на ресторан парня, который ей нравится.

«Ресторан господина Септима» (1966)

С точки зрения работников ресторана их хозяин господин Септим просто невыносим. У него всегда есть основания для придирок, если нет – он их придумывает. Однажды во время ужина в его ресторане похищают президента некоего государства. Чтобы спасти репутацию своего ресторана и отчасти по принуждению, Септим решает лично участвовать в расследовании.

«Маленькая Италия» (2018)

Родители Лео, как и родители Никки, приехали в Канаду из Италии и открыли здесь свою пиццерию. Между двумя ресторанами и двумя семьями устанавливается ожесточенная конкуренция. Тем временем между Лео и Никки завязывается роман.

«Молочная девочка» (2023)

В детстве Жамиля ошпарилась молоком, теперь ей приходится носить длинные перчатки, чтобы скрыть шрамы на руках. Девушка мечтает найти любовь, а пока она приносит радость людям, готовя вкусные десерты. Однажды героиня получает задание придумать рецепт оригинального торта и в поисках вдохновения начинает следить за таинственным покупателем кондитерской. К чему приведет это знакомство?

«Вкус жизни» (2021)

Изобретательный повар и харизматичный антрополог встретились много лет назад. И хотя со временем взаимопонимание уходит, их связывает рождение детей, открытие заведения и общая мечта о звезде «Мишлен».