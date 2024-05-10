«Путин доигрался с импортозамещением»6
- 10.05.2024, 18:27
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Ситуация с техникой становится все хуже.
В редакцию сайта Charter97.org написал читатель Александр:
- Путин доигрался с импортозамещением. В сегодняшней аварии в Санкт-Петербурге уже минимум трое погибших пассажиров. Еще шестеро находятся в реанимации.
Лукашистам повезло, что на этот раз в аварию попал не МАЗ, а российский Volgabus от концерна «Волжанин». До этого десятки раз случались аварии с МАЗовской техникой из-за замены западных комплектующих.
Последняя крупная была на Климовичском тракте под Минском. Автобус тоже потерял управление. В результате были десятки пострадавших, обошлось без смертей. Но причины аварии всё те же – импортозамещение.
Российские СМИ пишут, что попавший сегодня в аварию Volgabus-4298 2022-го года выпуска. И за последние два года это у него девятая авария.
После развязанной Путиным войны с Украиной и последовавших санкций, производители РФ и Беларуси перешли на китайские детали. Отзывы о технике ужасные. Аварии коммунальной техники увеличились в разы. И уже привели к смертям.
Теперь только осталось дождаться, когда самолёт рухнет.