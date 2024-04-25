В России опять пожаловались на автобусы МАЗ 7 25.04.2024, 9:55

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Способствуют «резкому стилю вождения».

Сотрудники одной из транспортных компаний России приехали на Минский машиностроительный завод, чтобы посмотреть, как производят автобусы, которые впоследствии идут на экспорт в РФ. Так, российский перевозчик рассказал, что их не устраивает в белорусской технике.

По словам россиян, главный недостаток состоит в том, что дефект автоматической коробки переключения передач «проявляется в резких толчках при торможении автобуса».

«Мы получаем обратную связь о резком стиле вождения водителей, на самом деле водитель здесь не при чём», — отметили в российской транспортной компании.

Коробку передач в автобусах меняют, но не так быстро — поставки запчастей задерживаются, сообщил Интернет-портал Архангельска 29.ru.

Также россияне подчеркнули, что в холодное время года сталкиваются с некорректной работой ПЖД (подогревателя жидкости двигателя). Это проявляется в выходе из строя блоков управления, индикаторов пламени и дополнительного циркуляционного насоса. Кроме того, представители российской делегации обнаружили некорректную работу кондиционеров в летнее время года.

«Нам необходимо улучшить сотрудничество с белорусскими коллегами в части развития системы гарантийного и постгарантийного обслуживания автобусов через улучшение логистики и сокращение сроков поставки запасных частей, обучение специалистов и подготовку кадрового резерва», — отметили представители транспортной компании.