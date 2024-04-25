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В России опять пожаловались на автобусы МАЗ

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  • 25.04.2024, 9:55
  • 3,308
В России опять пожаловались на автобусы МАЗ

Способствуют «резкому стилю вождения».

Сотрудники одной из транспортных компаний России приехали на Минский машиностроительный завод, чтобы посмотреть, как производят автобусы, которые впоследствии идут на экспорт в РФ. Так, российский перевозчик рассказал, что их не устраивает в белорусской технике.

По словам россиян, главный недостаток состоит в том, что дефект автоматической коробки переключения передач «проявляется в резких толчках при торможении автобуса».

«Мы получаем обратную связь о резком стиле вождения водителей, на самом деле водитель здесь не при чём», — отметили в российской транспортной компании.

Коробку передач в автобусах меняют, но не так быстро — поставки запчастей задерживаются, сообщил Интернет-портал Архангельска 29.ru.

Также россияне подчеркнули, что в холодное время года сталкиваются с некорректной работой ПЖД (подогревателя жидкости двигателя). Это проявляется в выходе из строя блоков управления, индикаторов пламени и дополнительного циркуляционного насоса. Кроме того, представители российской делегации обнаружили некорректную работу кондиционеров в летнее время года.

«Нам необходимо улучшить сотрудничество с белорусскими коллегами в части развития системы гарантийного и постгарантийного обслуживания автобусов через улучшение логистики и сокращение сроков поставки запасных частей, обучение специалистов и подготовку кадрового резерва», — отметили представители транспортной компании.

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