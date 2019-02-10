«Страшное кино» для чиновников от культуры 1 10.02.2019, 17:43

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Фото: tut.by

Куда идут бюджетные деньги, выделенные местным кинозрелищным организациям.

Комитет Госконтроля Гомельской области осуществил проверку использования бюджетных средств местными кинозрелищными организациями. Ее результаты превратились для некоторых должностных лиц, ответственных за такое использование, в самое настоящее «страшное кино», пишет «Экономическая газета».

Работники КГК по области напоминают, что в соответствии с Указом от 03.09.2010 № 457 в Беларуси в целях поддержки госорганизаций культуры, осуществляющих показ и (или) распространение фильмов, ежегодно из бюджета выделяются значительные средства.

Так, только в 2017–2018 гг. и только в Гомельской области на финансирование расходов, связанных с культурной деятельностью, государственным кинозрелищным предприятиям из местных бюджетов было выделено 4,6 млн руб. субсидий.

При этом законодательством предусмотрено, что размер таких субсидий зависит от выполнения указанными предприятиями установленного горрайисполкомами количества показов фильмов в год. Кроме того, постановлением Совмина от 18.10.2010 № 1504 определено, что в случае невыполнения установленного количества киносеансов, средства, выделенные организациям культуры, подлежат возврату в бюджет пропорционально невыполненному количеству показов.

Проведенные Комитетом госконтроля контрольно-аналитические мероприятия показали, что сразу в 14 районах области кинозрелищными предприятиями в 2016–2017 г.г. для получения субсидий из местных бюджетов в фактическое количество показов фильмов были включены сеансы социальных роликов, роликов видеокабины 5D, не зарегистрированных в установленном порядке, не внесенных в Госрегистр фильмов и, как следствие, запрещенных к показу в Беларуси, и даже фактически не демонстрируемые показы. Иначе говоря, лица, ответственные за кинопрокат, занимались откровенными приписками.

В результате данные организации допустили невыполнение установленного количества показов фильмов и незаконное получение из бюджета субсидий в общей сумме 378,8 тыс. руб.

Кроме того, в 4 кинозрелищных предприятиях области были установлены факты необоснованного начисления и выплаты зарплаты, матпомощи и премий работникам на сумму более 30,0 тыс. руб.

По результатам контрольно-аналитических мероприятий по состоянию на 25.01.2019 г. в бюджет возмещено 72,5 тыс. руб., возбуждено 2 уголовных дела. Для принятия мер информация о выявленных нарушениях направлена в Гомельский облисполком.