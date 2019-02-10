Манифестанты в Мадриде потребовали отставки правительства 1 10.02.2019, 19:16

Фото: dw.de

Оппозиция выступает против диалога Испании и Каталонии.

В Мадриде тысячи протестующих требовали отставки правительства, неспособного, по их мнению, защитить единство страны от сепаратистов. Корреспондент DW побывал на крупнейшем в истории города митинге.

Порядка 200 тысяч человек, прибывших в Мадрид со всех концов Испании, приняли участие в протестной акции в воскресенье, 10 февраля. Организаторами манифестации, состоявшейся на площади Колумба и прилегающих к ней проспектах, выступили семь оппозиционных партий, а также многочисленные общественные организации. Такого количества участников протестные акции в столице, по свидетельству представителей городской администрации, еще никогда не собирали. Интересно, что в манифестации приняли участие не только представители оппозиционных нынешнему правительству сил, но и социалисты, не согласные с линией руководства своей партии.

Призыв к досрочным выборам

Поводом для акции послужило недовольство испанцев уступками, которые делает правящая Испанская социалистическая рабочая партия (ИСРП) сепаратистам Каталонии. На эти уступки, "ставящие под угрозу суверенитет Испании", правительство идет в расчете на поддержку каталонских депутатов в законодательной палате. Ведь ИСРП не обладает парламентским большинством и для утверждения своих инициатив "нуждается в голосах других фракций", отмечается в заявлении организаторов манифестации.

Документ содержит требование немедленной отставки правящего кабинета и проведение досрочных парламентских выборов. В заявлении также критикуется экономическая политика правительства. К примеру, резкий рост налогов на предприятия привел к закрытию производств. Только в минувшем январе в стране было потеряно 200 тыс. рабочих мест. По числу безработных (14,3 процента трудоспособного населения) Испания уступает в Евросоюзе только Греции.

Переступили "запретную черту"

Накануне манифестации один из ее организаторов - лидер либеральной партии "Граждане" - Альбер Ривера напомнил журналистам, что правительство "перешло запретную черту" - вышло на переговорах с сепаратистами "за рамки своих полномочий, грубо нарушило конституцию страны". Он имел в виду ставшее достоянием общественности негласное обсуждение правительственными чиновниками и представителями Каталонии таких вопросов как каталонский суверенитет, отказ от применения со стороны государства силы против сторонников этого суверенитета и снятие обвинений с каталонских политиков-сепаратистов, ожидающих суда за организацию мятежа осенью 2017 года.

Газета АВС, комментирующая высказывания Риверы, отмечает, что вопрос, касающийся территориального устройства, не может, в соответствии с конституцией Испании, решаться на уровне исполнительной власти, а лишь в парламенте с последующим вынесением на национальный референдум. Ну, а все юридические вопросы, включая снятия обвинений с подсудимых, остаются в демократическом обществе прерогативой суда, но никак не чиновников.