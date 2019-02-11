А математику все-таки учите 17 Виктор Горбачев

11.02.2019, 8:30

3,818

Виктор Горбачев

Фото: Facebook

Рано или поздно нам придется спросить власть за все ее цифры.

Куда не плюнь — везде математика. И ты понимаешь причину того, кто, зачем и почему, ее желает урезать в школьных программах. Типа, нечего считать и видеть то, что считается. Достаточно того, что говорят по «советским» ТВ каналам и пишут с утра в «советских» газетах.

Но, мы попытаемся, все таки, чуть прикинуть «ухо к носу». Авось и склеятся какие нить циферки.

Вы не поверите, но ежегодно, с граждан страны для жизни, власть и ее многочисленные контролирующие органы, в виде штрафных санкций, конфискаций и прочих изъятий, имеет в «казну» государства дополнительно — миллиард! Не менее миллиарда рублей. И это по самым скромным подсчетам.

Пока Вам втирают лет вот уже как 15-20 про 500 условных единиц заработной платы, тут же подчищают карманы различными штрафами, которые все выше и выше. И чем больше власть штампует декретов, указов и постановлений — тем больше статей по штрафам и их размер. Больше трех собрались без согласования? Получите и распишитесь. Не так вошли в лес и не с тем вышли? Отгребите. На берегу реки сидите и рыбку ловите? Вынимайте их карманов баблишко. Слово плохое вырвалось из рта — отвечайте копейкой. Шаг вправо или влево — расчет на месте. Вот и миллиардик в закрома родины или бюджет «товарищей» внесен. Нами и внесен.

Ну, посчитаем. Год 2018. Беларусь. За совершенные правонарушения по линии МВД, ими собраны штрафы в размере 139,2 миллиона рублей. Мало? Ну, добавим сюда отважную деятельность КГК — они пополнили казну такими штрафами и изъятием, на сумму в 177 миллионов рубликов. Мало? Ну, тогда вдогонку стремится ДФР — они пополняют казну на 128 миллионов рябчиков. Вам и сейчас сумма кажется не дотягивающей до миллиарда? А! Ну, тогда в дело вступает таможенный комитет, который пресек за 2018 год более 35 тысяч правонарушений. Сколько штрафов и конфискаций тут? Думаю, спросить у данного комитета стоит. Вам мало этого? Ну, тогда в нагрузку ко всему этому и на подмогу вступает МЧС, суды, прокуратура, пограничный комитет, ЖКХ. Ибо. Ибо все они наделены определенными правами по наложению штрафных санкций в отношение нас. Граждан этой страны для жизни. Куда не плюнь, все хотят наложить штрафные санкции. Водоконал? Плиз! Газовая служба? Да не проблема. Лесное хозяйство в виде лесничих — с радостью! Налоговая служба? Тут как тут. Да и не просто тут — а все чаще и все больше. За 2018 год — штрафы и удержания с их стороны составили — 192,6 миллиона.

Какие же все умные, грамотные и ответственные в этих органах сидят. Прям гордость берет. Сидят высоко и глядят далеко. И все мало и мало. И все по плану и выше плана. Рвение все перетрет. И плевать слезы людские.

Нет-нет. Я же не против того, чтобы был порядок, дисциплина, исполнительность, законопослушание и прочее покорное исполнение всего того, что пожелают и за что могут взять в этой стране. Мне вот интересно узнать-то. А могут ли, какие нить властные структуры, или тот, кто выше чуть бога, во всеуслышание сказать гражданам этой страны озер и рек, на какую сумму, за год, в виде штрафных санкции всеми вместе взятыми структурами и контрольными органами набегает то копеечек?

Ну, и куда эта сумма потом направляется? Ведь имеет же право народец знать это али как? Ну, хорошо. Штрафы есть и их исполнение есть. А на них государство приобрело сколько аппаратов МРТ, в районы где их нет? Или сколько новых кабинетов флюорографических обустроило? А может, на них многодетным семьям какая поддержка ушла? Ну, имеет же право народ знать!

Нет, то что хоккейные турниры имени президента, разные базары, увеселительные конкурсы красавиц с певцами великими, и прочие мероприятия с главными лицами страны проводятся — это мы не спрашиваем. Ибо. Ибо это на первом месте. Ну, а как же! Хлеба и зрелищ требуют массы. Прям сильно требуют. А на это и денег не жалко.

Будем последний сухарик доедать без соли, но! Но нам салют важнее! И если я на него прихожу «выпимши» — берите меня тепленького и штрафуйте по полной! Ради этого то и живем. Раньше думай о «родине» - а потом о себе!

Это же только подумать! Миллиарды слез. Наших слез. А не детей голодающей Африки.

И да. Смотрите по сторонам и думайте что и как делать, чтобы не дай то че, пополнить казну за ваш счет по пустякам. А математику, все-таки, учите. Без нее нам ни как. Спрос же, рано или поздно, должен быть за цифры.

Виктор Горбачев, «Фейсбук»