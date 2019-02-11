Определился соперник сборной Беларуси в полуфинале Кубка Федерации 11.02.2019, 9:18

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Матч пройдет 20−21 апреля.

Определился соперник теннисисток сборной Беларуси в полуфинале Мировой группы Кубка Федерации. За выход в финал команда Татьяны Пучек сразится против сборной Австралии, сообщает tut.by.

Австралия будет хозяйкой предстоящего матча, который пройдет 20−21 апреля.

В четвертьфинале Австралия в гостях взяла верх над США — 3:2.

В рейтинге Кубка Федерации Австралия занимает 9-е место, Беларусь — 3-е.

Австралия 7 раз становилась победителем Кубка Федерации (1964, 1965, 1968, 1970, 1971, 1973, 1974).

Лучшим достижением Беларуси в турнире является выход в финал в 2017 году, где команда под руководством Эдуарда Дуброва в своем дебютном сезоне в Мировой группе уступила сборной США.

В четвертьфинале нынешнего розыгрыша Кубка Федерации белоруски 9−10 февраля в Брауншвейге победили Германию — 4:0.

В другом полуфинале Мировой группы Кубка Федерации в апреле сыграют Франция — Румыния.