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Кто в Беларуси будет отслеживать «внешние и внутренние информационные потоки»

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  • 13.02.2019, 17:53
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Олег Макаров
Фото: sb.by

Лукашенко создал «карманный» аналитический институт.

Диктатор 12 февраля подписал указ о создании Белорусского института стратегических исследований. Возглавит его Олег Макаров, сообщила пресс-служба Лукашенко.

Сообщается, что Белорусский институт стратегических исследований создается «в целях информационно-аналитического обеспечения деятельности государственных органов по стратегическим направлениям внешней и внутренней политики», пишет «Завтра твоей страны».

В центре внимания этого научно-исследовательского учреждения будет проведение научных исследований, изучение тенденций развития международных, общественно-политических и социально-экономических процессов, исследование рисков и вызовов в информационной сфере.

Белорусский институт стратегических исследований займется выработкой рекомендаций, направленных на совершенствование государственной политики в различных сферах, примет участие в согласовании разрабатываемых государственными органами документов стратегического планирования (доктрины, стратегии, концепции).

Для проведения аналитических исследований по стратегическим вопросам устойчивого развития Республики Беларусь планируется привлекать ведущих экспертов в сфере внешней и внутренней политики, информационных технологий, национальной безопасности. Более углубленному изучению рассматриваемых вопросов будет способствовать тесное сотрудничество института стратегических исследований с государственными органами, международными организациями, отечественными и зарубежными аналитическими центрами («фабриками мысли»).

Олег Макаров ранее возглавлял информационно-аналитическое управление государственного секретариата Совета Безопасности.


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