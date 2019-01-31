Лукашенко поручил отслеживать «внешние и внутренние информационные потоки» 2 31.01.2019, 16:53

Для этого создадут специальное учреждение.

Об этом журналистам сообщил начальник информационно-аналитического управления государственного секретариата Совета безопасности Олег Макаров, сообщает tut.by.

Соответствующее решение принял Александр Лукашенко, который в четверг провел совещание о новых подходах в обеспечении информационной безопасности, где «у нас приличный кусок работы».

— Лукашенко принято решение о создании в стране научного учреждения, которое бы занималось вопросами политического анализа и исследовало информационные потоки, как внутренние, так и внешние, и готовило бы важный стратегический анализ ситуации в стране и за рубежом, — рассказал в эфире телеканала «Беларусь 1» Макаров.

Напомним, что 24 января режим Лукашенко заблокировал независимый информационный ресурс Charter97.org. Блокировку подтвердил первый замминистра информации Игорь Луцкий. Министерство информации возглавляет Александр Карлюкевич.

Обойти блокировку можно и вот инструкции:

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